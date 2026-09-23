Meja Jenerali Rezaei: diplomasia mpya ya Iran haitarudi nyuma

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa, kwa kuchapisha chapisho katika moja ya mitandao ya kijamii, aliandika: diplomasia mpya ya Iran haitarudi nyuma. Tunamlazimisha Amerika kuheshimu haki za taifa la Iran na kutekeleza masharti yaliyotumwa.

Aliongeza: vinginevyo Mlango wa Hormuz hautafunguliwa.

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa aliendelea, akielekeza kwenye msimamo kuhusu mazungumzo, alibainisha: mazungumzo yanatosha, tendeni.