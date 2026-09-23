Baghai: wale wanaokaa kimya mbele ya uhalifu wa Minab ni washirika wake

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, kwa kuchapisha chapisho katika moja ya mitandao ya kijamii, aliandika: leo ni kwanza ya Mehr; siku ya kufungua shule nchini Iran. Hizi ni sura zisizo na hatia za watoto wa Minab ambao waliuawa katika shambulio la kikatili la Amerika kwa makombora ya Tomahawk mnamo 28 Februari. Walipaswa kuwa hapa leo; kwa macho angavu na sura za furaha, wangesherehekea mwanzo wa mwaka mpya wa masomo. Lakini sasa miili yao iliyochanwa imezikwa chini ya ardhi.

Aliongeza: serikali ambayo rais wake kutoka jukwaa la Umoja wa Mataifa kwa dhihaka anapinga sheria za kimataifa, inawajibika kwa uhalifu huu wa kivita usiosameheka. Wote wale waliokaa kimya mbele ya uhalifu huu na wakageuka kutoka kuukemea, pia ni washirika katika jukumu hili.

Baghai alisema: watu wa Iran watakumbuka milele sura hizi nzuri na za kimalaika; na hawatasamehe wauaji wao kamwe.