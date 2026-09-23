Aref: Amerika inatumia waamuzi kwa mazungumzo na Iran

Kwa ripoti ya shirika la habari la Mehr, Mohammad-Reza Aref katika kikao cha leo (kwanza ya Mehr) cha baraza la mawaziri, akitakia heri Siku ya Kitaifa ya Bendera, alisema: bendera ni ishara ya ustaarabu na utamaduni wa fahari wa Iran na ishara ya umoja, mshikamano na mshikamano wa kitaifa. Athari ya umoja kuzunguka bendera tunaiona mbele ya barabara, ambapo watu wa tabaka zote, vikundi, makabila, na pia watu mbalimbali wapo kuzunguka bendera na kulinda mbele hii.

Makamu wa Kwanza wa Rais, akielekeza kwenye upinzani na ustahimilivu wa watu wa Iran licha ya tabia zote za kikatili za mfumo wa utawala, alisisitiza tena: rais katika safari ya New York atakuwa na mkono wa juu, na tunamtakia afya na mafanikio katika safari hii.

Aref aliendelea, akielekeza kwenye umuhimu wa safari ya rais kwenda New York kwa kushiriki katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa, alisema: rais aliondoka kwenda New York na mikono iliyojaa, na katika hotuba ya Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa pia atakuwa na mkono wa juu, na atathibitisha kwa dunia mamlaka na ukuu wa nchi, na atatoa jibu kwa tabia za kikatili na vikwazo vya dhulma vya adui.