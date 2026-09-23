Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araqchi, Waziri wa Mambo ya Nje, aliandika katika nafasi ya mtandaoni: katika mkutano na maafisa wa Ulaya nilionya kuhusu kuunga mkono uhalifu wa kivita wa Amerika na Israeli.

Alisema: katika mikutano yangu na Bi Kallas, mwakilishi mkuu wa Umoja wa Ulaya, na maafisa wengine wa Ulaya, nilionya kuhusu matokeo makubwa na ya muda mrefu ya kuwezesha na kuunga mkono uhalifu wa kivita wa Israeli na Amerika, iwe Gaza au Iran.

Waziri wa Mambo ya Nje aliongeza: mbali na kosa hili kubwa, katibu mkuu wa NATO anapaswa kuwa ameelewa hadi leo kwamba kuinamisha kichwa mbele ya dhalimu hakumfurahishi kamwe.

Ikumbukwe: Mark Rutte, katibu mkuu wa NATO, katika matamshi yake alidai kwamba utekelezaji wa operesheni inayoitwa «Hasira ya Epic» (Epic Fury) haikuwezekana bila kuwa na Ulaya kama jukwaa la kutumia nguvu za Amerika. Alithibitisha kwamba kutoka 28 Februari mwaka huu hadi sasa, ndege 5000 zimeruka kutoka vituo vya Ulaya kusaidia operesheni «Hasira ya Epic».