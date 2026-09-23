Operesheni dhidi ya Kizayuni huko Beit Aour na majibu ya Hamas

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Harakati ya Upinzani wa Kiislamu wa Palestina (Hamas) leo jioni ya Jumatano katika taarifa kama majibu kwa operesheni dhidi ya Kizayuni huko Ramallah ilitangaza kwamba operesheni «ya kishujaa» ya jioni ya leo dhidi ya kikundi cha wanajeshi wa Kizayuni karibu na kizuizi cha Beit Aour, magharibi mwa Ramallah, ambayo kwa madai yao ilifanywa na mmoja wa Wapalestina, ni jibu la asili kwa hatua za walowezi na viongozi wa wakaliaji, na pia uvamizi wao wa mara kwa mara wa Msikiti wa Al-Aqsa na kunajisi vitakatifu vya Kiislamu.

Katika taarifa hii ilisisitizwa: uhalifu wa wakaliaji na wanamgambo wa walowezi na ukiukwaji wa mara kwa mara wa haki za watu wa Palestina na ardhi katika Ukingo wa Magharibi uliokaliwa hautawaletea chochote isipokuwa kushindwa zaidi na mapigo zaidi.

Hamas ilisisitiza zaidi kwamba Wapalestina na vijana wanaoandamana katika Ukingo wa Magharibi na Jerusalem iliyokaliwa wanapaswa kuzidisha upinzani kwa aina zote na njia zake katika kukabiliana na wakaliaji na walowezi katika ardhi zote zilizokaliwa.

Hapo awali vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni viliripoti kuhusu operesheni dhidi ya Kizayuni kwa gari kwenye barabara namba 443 katika Ukingo wa Magharibi. Kituo cha nne cha utawala wa Kizayuni kiliripoti kuhusu kujeruhiwa vibaya kwa mmoja wa Wazayuni na vyanzo vingine vilitangaza idadi kubwa ya waliojeruhiwa. Mtekelezaji wa operesheni hii alilengwa na risasi za wakaliaji.

Kufuatia tukio hili, idadi kubwa ya wanajeshi walitumwa mahali pa kizuizi ambapo operesheni ilifanyika. Vyombo vya habari vya Kiebrania vilikiri kwamba mtu ambaye alilengwa na operesheni ya kugongwa katika Ukingo wa Magharibi na kujeruhiwa vibaya ni mwanajeshi wa Kizayuni.