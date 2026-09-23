Somo la Maadili ya Kiislamu Lafanyika katika Kituo cha Kiislamu Al-Hadi, Nchini Malawi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– somo la Maadili ya Kiislamu limefanyika tarehe 23 Septemba 2026 katika Kituo cha Kiislamu Al-Hadi, tawi la Jamiat Al-Mustafa (s) nchini Malawi.

Somo hilo lilihudhuriwa na jumla ya wanafunzi 21 wa muhula wa pili, ambapo walipata fursa ya kujifunza na kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na maadili ya Kiislamu.

Katika kikao hicho, mada kuu zilihusu fadhila za kimaadili na maovu ya kimaadili, ambapo wanafunzi walielezwa umuhimu wa kujipamba kwa tabia njema na sifa zinazokubalika katika Uislamu, sambamba na kujiepusha na tabia, mienendo na hulka zisizofaa.

Ufundishaji wa mara kwa mara wa elimu ya maadili ya Kiislamu katika kituo hicho ni sehemu ya mpango wa malezi ya wanafunzi, unaolenga kujenga na kuimarisha utu wao wa kimaadili, mwenendo wa Kiislamu pamoja na kuwaandaa kwa ajili ya kutekeleza majukumu yenye manufaa katika jamii.

Aidha, programu hiyo inalenga kuhakikisha kuwa wanafunzi hawapati elimu ya dini kwa upande wa nadharia pekee, bali pia wanaitekeleza katika maisha yao ya kila siku kwa kuzingatia misingi na maadili ya Kiislamu.

Kupitia malezi hayo, wanafunzi wanatarajiwa kuwa mabalozi wanaostahili wa maadili na mafundisho ya Kiislamu, watakaoweza kuyafikisha na kuyatekeleza katika familia na jamii zao, na hivyo kushiriki katika kueneza mwanga wa elimu, maadili na utamaduni wa Kiislamu katika jamii ya Malawi.

Imeandaliwa na: Kitengo cha Mahusiano ya Umma, Jamiat Al-Mustafa (s) Tanzania.