Sanaa: ikiwa Amerika itaingilia kusaidia Saudi Arabia, tutashambulia maslahi yake

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, mshauri mmoja wa kijeshi wa jeshi na wapiganaji wa Yemen leo Jumatano alisema na shirika la habari la AFP kwamba ikiwa Washington itaingilia kusaidia Saudi Arabia katika mgogoro wa Yemen au kujaribu kufungua Mlango wa Bab al-Mandab, kundi hili litashambulia maslahi ya Amerika katika Asia ya Magharibi.

Abed Mohammad al-Thawr, mshauri wa kijeshi wa Yemen katika suala hili alisema: ikiwa Amerika itathubutu kufanya uingiliaji wa kijeshi na meli zake au kujaribu kuchukua udhibiti wa Bab al-Mandab, hatua hii kwao na kwa mtu mwingine yeyote ni mstari mwekundu.

Mshauri huyu wa kijeshi wa Yemen alisisitiza: tutapigana kuhusu hili.