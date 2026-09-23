Lapid: Israeli inakabiliana na mgogoro mkubwa wa kidiplomasia

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna kutoka Anadolu, Yair Lapid, kiongozi wa upinzani wa utawala wa Kizayuni, Jumatano alitangaza kwamba utawala huu kufuatia kuongezeka kwa ukosoaji wa kimataifa wa kuongezeka kwa ghasia za wakaliaji katika Ukingo wa Magharibi uliokaliwa, umekabiliana na «mgogoro mkubwa wa kidiplomasia».

Lapid katika ujumbe katika mtandao wa kijamii X kama majibu kwa matamshi ya Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa kuhusu hali ya Ukingo wa Magharibi uliokaliwa, alitoa matamshi haya.

Macron Jumanne katika hotuba yake mwanzoni mwa mkutano wa themanini na moja wa Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa huko New York, alikosoa kuongezeka kwa ghasia za wakaliaji wa Israeli katika Ukingo wa Magharibi uliokaliwa.

Alisema hatua za wakaliaji «zinawanyima watu wa Palestina haki yao halali ya kuishi».

Rais wa Ufaransa pia alisema jitihada za kuleta amani katika Ukanda wa Gaza «hazikuweza kufungua njia yoyote ya kibinadamu» na alielezea hali iliyopo kama «aibu kwa kila mtu».

Lapid katika ukosoaji wa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni alisema: «Kazi ya waziri mkuu si kusambaza maandishi katika mitandao ya kijamii, bali kubadilisha ukweli.»

Aliongeza: tumeingia katika mgogoro mkubwa wa kidiplomasia ambao hivi sasa unatishia usalama wa Israeli. Kilichofanyika hadi sasa kimeshindwa na hii ni ukweli ambao hauwezi kukataliwa.

Lapid aliendelea: mwishowe tulipata nini? Propaganda zaidi ya uchaguzi tu.