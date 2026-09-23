Msimamo wa Washington kuhusu mchakato wa kuondoa wanajeshi wa Amerika kutoka Iraq

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna kutoka Shafaq News, Wizara ya Mambo ya Nje ya Amerika ilitoa msimamo kuhusu mchakato wa kuondoa wanajeshi wa Amerika kutoka Iraq.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Amerika alitangaza: Washington inaendelea kulingana na ratiba iliyokubaliwa na Baghdad kwa kumaliza operesheni ya kijeshi ya wanajeshi wa muungano nchini Iraq na inalenga kukamilisha kuondoa wanajeshi wake hadi 30 Septemba, wakati huo huo na kumalizika kutangazwa kwa operesheni «Azma Imara».

Aliongeza: mpito huu unaonyesha kuongezeka kwa uwezo wa wanajeshi wa usalama wa Iraq, ikiwa ni pamoja na wanajeshi wa Peshmerga, na unaashiria hatua mpya katika uhusiano wa nchi mbili.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Amerika pia alirudia msaada wa Washington kwa jitihada za Ali Faleh al-Zaidi, waziri mkuu wa Iraq kwa kutekeleza mamlaka ya nchi hii, kuzuia mashambulizi ndani ya Iraq au kutoka ardhi yake na kuunda ushirikiano ambao utahakikisha maslahi ya nchi mbili.