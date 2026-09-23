Sheikh Isa Qassim: Umoja wa Kiislamu ni Wajibu na Muhimu kwa Kulinda Heshima ya Umma

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– mwanachuoni mashuhuri wa Bahrain, Sheikh Isa Qassim, amesisitiza umuhimu wa umoja na mshikamano wa Waislamu katika kulinda maslahi na heshima ya Umma wa Kiislamu.

Sheikh Isa Qassim ameyasema hayo katika taarifa yake iliyotolewa kwa mnasaba wa maadhimisho ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtukufu Mtume Muhammad (saw), akieleza kuwa umoja wa Kiislamu si suala la hiari pekee, bali ni wajibu wa kidini na hitaji la kivitendo kwa ajili ya kuulinda Umma wa Kiislamu.

Kwa mujibu wa Sheikh Isa Qassim, mshikamano miongoni mwa Waislamu ni muhimu katika kuhakikisha kuwa Umma unalindwa na kudumisha heshima na hadhi yake, huku akisisitiza umuhimu wa Waislamu kushikamana katika misingi ya pamoja ya dini yao.

Amesema kuwa kuimarisha umoja wa Kiislamu kunapaswa kuwa sehemu muhimu ya juhudi za Waislamu katika kukabiliana na changamoto zinazoukabili Umma na katika kuhifadhi utu, heshima na maslahi yake.

Sheikh Isa Qassim pia ametoa wito wa kuimarishwa kwa mshikamano na ushirikiano miongoni mwa Waislamu, hususan katika mnasaba wa kuzaliwa kwa Mtukufu Mtume Muhammad (saw), ambaye ujumbe wake ulihimiza umoja, udugu na kushikamana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu.