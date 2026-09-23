IRGC: Shambulio la Marekani katika Kisiwa cha Larak Lazabuniwa Kujibiwa, Mvamizi Ataadhibiwa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran (IRGC) limesema shambulio lililofanywa katika Kisiwa cha Larak, kilichopo katika eneo la Mlango wa Hormuz, limesababisha kuuawa shahidi na kujeruhiwa kwa baadhi ya wapiganaji wa IRGC pamoja na raia.

IRGC imelitaja shambulio hilo kuwa ni shambulio la kigaidi la Marekani na imesisitiza kuwa uchokozi huo hautabaki bila majibu.

Katika taarifa yake, IRGC imeahidi kuwachukulia hatua waliohusika na shambulio hilo, ikisisitiza kuwa mvamizi ataadhibiwa kwa hatua alizochukua.

Aidha, msemaji wa IRGC amesema kuwa adui atalipa gharama ya shambulio dhidi ya Kisiwa cha Larak katika nyanja za kiuchumi na kijeshi, akisisitiza kuwa Iran itachukua hatua kulingana na mazingira na maslahi yake.

Kisiwa cha Larak kiko katika Mlango wa Hormuz, njia muhimu ya kimkakati inayounganisha Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman.