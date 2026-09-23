Afisa wa IRGC: Trump Ananufaika Kifedha Kutokana na Vita na Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– mshauri mwandamizi wa Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran (IRGC) amesema kuwa maamuzi yanayofanywa na Donald Trump katika mzozo unaoendelea kati ya Marekani na Iran yanazingatia zaidi maslahi yake binafsi pamoja na maslahi ya kampuni na taasisi zinazohusishwa naye.

Afisa huyo amesema kuwa hatua zinazochukuliwa na Trump katika muktadha wa makabiliano hayo haziwezi kutenganishwa na maslahi ya kiuchumi na kibiashara yanayohusishwa na rais huyo wa Marekani.

Kwa mujibu wa kauli hiyo, Trump anadaiwa kunufaika kutokana na vita na mzozo unaoendelea na Iran, huku maamuzi yake yakielezwa kuwa yanaongozwa na maslahi binafsi na ya taasisi zinazohusishwa naye.

Kauli hiyo imetolewa wakati ambapo mvutano kati ya Marekani na Iran ukiendelea, huku masuala ya usalama, kijeshi na kiuchumi yakiwa miongoni mwa maeneo yanayohusishwa na makabiliano hayo.