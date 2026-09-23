Gazeti la Kiebrania: Netanyahu na Trump Wanaacha Athari Kubwa ya Uharibifu Nyuma Yao

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – gazeti la Kiebrania Maariv limeeleza katika makala yake kwamba Waziri Mkuu wa utawala wa Israel, Benjamin Netanyahu, pamoja na Rais wa Marekani, Donald Trump, wanaacha kile lilichokiita “ardhi iliyoteketezwa” katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu na ndani ya Marekani.

Kwa mujibu wa makala hiyo, namna ya uongozi ya Netanyahu na Trump imechangia Israel na Marekani kukabiliwa na migogoro ya utambulisho pamoja na kudhoofika kwa taasisi.

Maariv limedai pia kuwa viongozi hao wawili wanafanana katika baadhi ya masuala yanayohusiana na ajenda zao binafsi, kikabila na kijamii, na kwamba kwa mtazamo wa gazeti hilo, ajenda hizo haziakisi misingi ya kidemokrasia.

Makala hiyo imeangazia athari za mitindo ya uongozi ya Netanyahu na Trump katika mazingira ya kisiasa na taasisi za nchi zao, huku ikitoa tathmini kali kuhusu mwelekeo wa kisiasa unaohusishwa na viongozi hao.