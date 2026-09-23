Pezeshkian UN: Iran Haitasalimu Amri katika Haki Yake ya Kutumia Teknolojia ya Nyuklia kwa Amani

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, akihutubia kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, amesisitiza kuwa Iran itaendelea kulinda haki zake za kitaifa na haitasalimu amri katika haki yake ya kutumia teknolojia ya nyuklia kwa madhumuni ya amani.

Pezeshkian amesema kuwa wakati Iran ikituhumiwa kwa ugaidi, Marekani na washirika wake wamefanya vitendo ambavyo, kwa mujibu wa madai yake, ni vya kigaidi zaidi. Aidha, amesema watoto wa Iran katika eneo la Lamerd walishambuliwa kwa mabomu ya vishada.

Rais huyo wa Iran amesema nchi yake haijawahi kushambulia au kuvamia nchi nyingine kwa takribani miaka 200, akisisitiza kwamba Iran imekuwa ikijilinda dhidi ya vitisho na mashambulizi.

“Iran lazima iwe na nguvu kiasi kwamba hakuna mtu anayeweza kufikiria kuwa kulipua miji yake hakutakuwa na jibu,” amesema Pezeshkian, akisisitiza umuhimu wa kujenga uwezo wa taifa wa kujilinda.

Katika hotuba yake, Pezeshkian pia amesisitiza kuwa Iran haitaachana na haki yake ya kutumia teknolojia ya nyuklia kwa madhumuni ya amani, akieleza kuwa matumizi hayo ni miongoni mwa haki ambazo Iran inazilinda.

Aidha, amesema kuna juhudi za kuzuia au kufunga njia za majini zinazotumiwa na Iran, huku akidai kuwa wale wanaochukua hatua hizo wenyewe wanazitumia njia hizo kama njia za usambazaji kwa ajili ya malengo yao wanayoyataja kuwa mabaya.

Hotuba hiyo imejikita katika masuala ya uhuru wa Iran, kujilinda dhidi ya mashambulizi, haki ya matumizi ya amani ya teknolojia ya nyuklia na changamoto za usalama katika eneo hilo.