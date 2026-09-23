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CNN, MSNBC na Politico Zafungua Kesi Dhidi ya Serikali ya Marekani kwa Kupigwa Marufuku Ikulu

23 Septemba 2026 - 22:01
Msimbo wa Habari: 1869292
CNN, MSNBC na Politico Zafungua Kesi Dhidi ya Serikali ya Marekani kwa Kupigwa Marufuku Ikulu

CNN, MSNBC na Politico zimeishtaki serikali ya Marekani kufuatia hatua ya kuzuiwa kuingia katika Ikulu ya Marekani (White House). Vyombo hivyo vinadai kuwa hatua hiyo inakiuka Marekebisho ya Kwanza ya Katiba ya Marekani (First Amendment). Waandishi hao wanasisitiza haki ya vyombo vya habari kufanya uhariri na utoaji wa taarifa kwa uhuru na bila kuingiliwa na serikali.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – vyombo vya habari vya Marekani CNN, MSNBC na Politico vimechukua hatua za kisheria dhidi ya serikali ya Marekani baada ya kuzuiwa kupata fursa ya kuripoti kutoka katika Ikulu ya Marekani (White House).

Vyombo hivyo vinadai kuwa hatua ya serikali kuvizuia inakiuka First Amendment, inayolinda uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari nchini Marekani.

Kwa mujibu wa madai yao, zuio hilo pia linaathiri haki ya waandishi wa habari kufanya kazi zao kwa uhuru na kutoa taarifa kwa umma bila kuingiliwa na serikali.

Kesi hiyo inafungua mjadala kuhusu uhuru wa vyombo vya habari, upatikanaji wa taarifa za serikali na mipaka ya mamlaka ya White House katika kudhibiti upatikanaji wa waandishi wa habari.

Vyombo hivyo vinataka mahakama kuingilia kati na kulinda haki yao ya kufanya uandishi wa habari kwa uhuru, wakisisitiza umuhimu wa kuwepo kwa mazingira yanayowezesha vyombo vya habari kutoa taarifa huru kwa umma.

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