Maonyesho ya Picha za Watoto Waliofariki Minab Yaandaliwa Nje ya Makao Makuu ya UN Geneva

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – maonyesho ya picha, michoro na vitu binafsi vya watoto waliopoteza maisha katika mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na Marekani na Israel huko Minab, yameandaliwa na wanaharakati wa kiraia nchini Iran nje ya makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswisi.

Maonyesho hayo yamewekwa katika eneo la Place des Nations, karibu na mnara maarufu wa Broken Chair, unaopatikana mbele ya makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva.

Katika maonyesho hayo, picha, michoro pamoja na baadhi ya vitu vilivyokuwa mali ya watoto hao vinaonyeshwa kwa umma, huku waandaaji wakilenga kuwasilisha simulizi kuhusu waathiriwa wa mashambulizi hayo na kuangazia athari zake kwa watoto na familia zao.

Kwa mujibu wa waandaaji, maonyesho hayo yataendelea hadi Jumanne, yakitoa fursa kwa wananchi na wageni wanaotembelea eneo la Place des Nations kuyaona.

Maonyesho hayo yanafanyika sambamba na shughuli nyingine zinazolenga kuwasilisha kwa jumuiya ya kimataifa madhara ya mashambulizi dhidi ya raia, hususan watoto, na kuhimiza mjadala kuhusu ulinzi wa raia wakati wa migogoro.