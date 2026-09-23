Nguvu Itokanayo na Elimu Inayoambatana na Taqwa ni Ngao Dhidi ya Unyama wa Mfumo wa Utawala wa Mabavu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ayatollah Sayyid Mojtaba Hussein Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, ametoa ujumbe kwa mnasaba wa kufunguliwa tena kwa shule na vyuo vikuu.

Maandiko ya ujumbe wake ni kama ifuatavyo:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu.

“Mwenyezi Mungu huwainua daraja wale miongoni mwenu walioamini na wale waliopewa elimu.”

Mwanzo wa mwaka mpya wa masomo na kufunguliwa kwa vituo vya elimu na adabu katika shule na vyuo vikuu, kunatoa matumaini ya uchangamfu, matumaini na harakati ya haraka ya taifa kuelekea mustakabali wenye mwanga na utukufu. Mustakabali ambao utimilifu wake uko mikononi mwa watoto wapendwa wa Iran na wale waliopata malezi katika shule ya Uislamu na Mapinduzi ya Kiislamu. Hiki ndicho kizazi ambacho mara kadhaa Imam Khomeini Mkuu na Ayatullah Khamenei mwenye hadhi kubwa—Mwenyezi Mungu awateremshie daraja la juu mashahidi hao—walieleza matumaini yao juu yake.

Sasa, wakati mlango wa mwaka mpya wa masomo unafunguliwa mbele ya umati mkubwa wa wanafunzi wa shule na vyuo vikuu, na wasafiri wa njia ya elimu na hekima wakianza hatua mpya ya kupata elimu, maarifa na ujuzi kwa matumaini ya kufanikiwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, inafaa, pamoja na akina mama na baba waliopoteza watoto wao, kwa mara nyingine tukumbuke wanafunzi waliouawa shahidi katika vita vya hivi karibuni vilivyolazimishwa dhidi yetu.

Mwaka huu, siku za mwanzo za mwaka wa masomo ambazo hubeba kumbukumbu nyingi, zitatukumbusha tena huzuni ya kuachana na watoto wetu waliotutangulia. Katika shule na vyuo vikuu, pengo la baadhi ya wanafunzi, maprofesa na walimu litasikika, na huzuni hii itaielekeza akili zetu katika uelewa sahihi wa mapambano kati ya kheri na shari, na vita kati ya haki na batili.

Jukumu la wanafunzi wa shule na vyuo vikuu leo ni kujitahidi kujizatiti kwa elimu na taqwa, matumaini na maadili, maarifa na uwezo, na kuondoa pazia za ujinga na giza; ili hatimaye, kwa kuvunja mipaka ya elimu na kufikia vilele vya maendeleo vinavyojengwa kupitia elimu hiyo, watimize jukumu lao la kihistoria katika kuiinua Iran ya Kiislamu.

Jambo hili linapaswa kutekelezwa katika sehemu ambayo inahesabiwa kuwa nyumba yao ya pili. Kwa hiyo, ninawaambia vijana hawa wapendwa kwamba ni muhimu daima kulinda heshima na mipaka ya maeneo hayo kwa njia bora zaidi, na kwa kuinua zaidi kiwango cha ufahamu na mtazamo wenu, pamoja na kuboresha tabia na mienendo yenu, yafanyeni maeneo hayo kuwa vituo vya maendeleo ya nchi yenu.

Tumia vizuri fursa ya miaka kadhaa ya uwepo wako katika mazingira haya ya elimu, adabu, uchangamfu na matumaini kwa ajili ya kujijenga zaidi; kujijenga katika kipengele muhimu zaidi cha maisha ya mwanadamu, nacho ni uhusiano na Muumba Mkuu; kujijenga katika uhusiano na wanadamu wenzako, wananchi wenzako na familia; na kujijenga katika kupata elimu na kujifunza aina mbalimbali za ujuzi.

Katika kipindi hiki, jizoezeni kufikiri kwa usahihi na kuwa wabunifu, na daima lindeni mizizi ya utambulisho wenu wa kitaifa, heshima na uhuru wenu wa kiutamaduni, lugha yenu ya asili, bendera takatifu ya mfumo wa Kiislamu na alama zake nyingine.

Hivi karibuni wakati wenu utafika wa kupata nafasi na jukumu linalowafaa katika jamii. Wakati huo, mtakapotekeleza jukumu hilo kwa njia bora zaidi, mtajivunia nafsi zenu na nchi yenu.

Sasa, katika zama ambazo unyama wa mfumo wa utawala wa mabavu, hususan serikali ya Marekani inayotuhumiwa kwa uhalifu na utawala wa Kizayuni unaotajwa kuwa wa kubuni, unashamiri, nguvu inayotokana na elimu iliyoambatana na taqwa na maadili ni kama ngao ya chuma na upanga mkali unaoweza kuzuia mikono yao ya uchokozi dhidi ya ubinadamu.

Sasa mnahudhuria masomo katika madarasa ambayo vizazi vilivyowatangulia na vilivyokaa kwenye madawati hayo tunayoyapenda, leo viko katika nyanja mbalimbali za kulinda nchi na heshima ya Iran ya Kiislamu, vikijenga heshima na nguvu. Hao watakuwa mifano na taa za kuwaongoza, kama ambavyo kabla yao kulikuwa na watu katika madarasa haya ambao walikuwa mifano ya kujitolea, alama za ukuu wa nchi na mashujaa wakubwa wa utukufu na uungwana.

Neno la mwisho linawahusu walimu na maprofesa. Sisi sote tunadaiwa na walimu wetu katika kila hatua ya elimu yetu. Kundi hili wapendwa na lenye heshima, ambalo mara nyingi hukutana na hisia safi kabisa kutoka kwa wanafunzi wao, linastahili kuheshimiwa na kila mtu katika mikusanyiko na nyakati mbalimbali.

Heshima binafsi na kuridhika ambako kwa kawaida huonekana miongoni mwao, hakuwafanyi viongozi wa serikali kuridhika na hali yao ya sasa ya maisha. Inshaallah, kupitia mipango yenye hekima, juhudi madhubuti zitafanywa kwa ajili ya kuboresha hali hiyo; hasa kwa kuwa suala hili ni zaidi ya kutekeleza wajibu wa kisheria, bali ni jambo linalotokana na moyo.

Amani, rehema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe juu ya maprofesa, walimu, wanafunzi wa vyuo vikuu na wanafunzi wa shule waliouawa shahidi katika vita vya tatu vilivyolazimishwa, na juu yao akiwa kiongozi wetu mwenye hekima na mlezi wetu mkuu aliyefariki shahidi—Mwenyezi Mungu amnyanyue daraja—ambaye alikuwa na mchango mkubwa katika maendeleo makubwa ya elimu nchini.

Pongezi na shukrani ziwaendee wale wote wanaolea, walimu na maprofesa katika nyanja za elimu, maarifa na dini. Na nawapongeza na kuwakaribisha kila mmoja wa wanafunzi wa shule na vyuo vikuu wenye mustakabali mwema wa taifa la Iran.

Natumaini kwamba, kwa dua yenye baraka ya Mola wetu, Imam Mahdi (aj), watafanikiwa zaidi katika kufikia vilele vya elimu, adabu na maendeleo, Inshaallah.

Sayyid Mojtaba Hussein Khamenei

31 Shahrivar 1405