Pezeshkian: Hakuna anayeweza kuangamiza Iran; nchi yetu ina mizizi katika historia

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Masoud Pezeshkian, kando ya Mkutano Mkuu wa 81 wa Umoja wa Mataifa, akirejelea uwepo wa ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa, alisema: Uwepo wetu katika Umoja wa Mataifa ni fursa ya mazungumzo na mwingiliano na nchi mbalimbali, na jukwaa la kutetea haki na maslahi ya taifa la Iran na kueleza mitazamo ya nchi kuhusu matukio ya kanda na masuala ya kimataifa.

Aliongeza: Maandishi ya hotuba yaliyoandaliwa kabla ya safari kwa ajili ya kuwasilishwa katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa yalihitaji kupitiwa upya kutokana na hotuba ya Rais wa Marekani, na tulijitahidi katika fursa iliyopatikana kueleza kwa uwazi zaidi ukweli unaokuwepo kuhusu hatua za Marekani dhidi ya taifa la Iran na nchi nyingine za dunia.

Pezeshkian aliendelea: Baadhi ya hatua za Marekani haziendani na sheria za kimataifa na mifumo ya kibinadamu, na nchi hii katika miaka ya hivi karibuni imefuata mwelekeo unaotegemea nguvu katika sehemu mbalimbali za dunia, na mifano yake tumeiona nchini Venezuela, Cuba na Greenland.

Rais wa nchi yetu, akieleza kwamba mwelekeo kama huo kutoka kwa Marekani umekuwepo hapo awali, alisema: Ingawa Marekani daima imefuata mtazamo kama huo, mara chache tumeona mwelekeo huu ukielezwa waziwazi kiasi hiki na hata kuzungumzwa kuhusu kuangamizwa kwa nchi moja.

Alisisitiza: Iran ni nchi yenye mizizi mirefu ya kihistoria na kiustaarabu, na haiwezi kuangamizwa. Taifa la Iran, licha ya shinikizo zote, bado lipo katika uwanja, na msimamo huu unastahili kutambuliwa. Natumaini viongozi pia wataweza kuwa na heshima mbele ya watu hawa na wasiwaaibishe.

Pezeshkian aliendelea: Kwa msingi wa maneno yaliyotolewa na Rais wa Marekani, ilikuwa muhimu katika ukumbi wa Umoja wa Mataifa, kwa kiasi cha fursa na muda uliopo, kuzungumza kuhusu hatua za Marekani na pia utendaji wa Israel katika kanda.

Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akirejelea matukio ya kanda, alisema: Hatua za Israel katika kanda, hasa Gaza na Lebanon, zinatathminiwa kama kinyume cha kanuni na sheria za sheria za kimataifa, na ripoti nyingi zimechapishwa kuhusu vifo na mateso ya raia wasio na hatia.

Pia, akirejelea operesheni za mauaji za Israel, aliongeza: Kuua na kuwalenga watu ni mwelekeo ambao athari zake tumeona pia nchini Iran. Katika miaka ya hivi karibuni, idadi ya wanasayansi, makamanda, viongozi na raia wa Iran wamepoteza maisha katika mashambulizi na operesheni za kigaidi.

Akirejelea hali ya kibinadamu katika Gaza na Lebanon, alisema: Kuona picha na ripoti zinazohusiana na mateso na mauaji ya raia wasio na hatia ni chungu kwa mtu yeyote huru; wakati huo huo tunashuhudia madai kuhusu ubinadamu na haki za binadamu yakitolewa na upande wa Israel.

Pezeshkian aliendelea, akirejelea mwitikio wa baadhi ya Wairani walio nje ya nchi kuhusu matukio ya kanda, alisema: Kwa bahati mbaya baadhi ya Wairani walio nje ya nchi katika suala hili wameungana na mitiririko fulani, wakati wale ambao ni wageni na si Wairani wanaonyesha huruma kwa waathirika na wale waliopoteza maisha.