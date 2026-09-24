Utoaji wa kitabu «Kwa jina la msaada» na Rais kwa viongozi na maafisa wa dunia

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, kitabu «Kwa jina la msaada» kilicho na taarifa zilizoandikwa kuhusu uhalifu wa Marekani na utawala wa Kizayuni, kilitolewa kwao kando ya mkutano wa Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa na wakati wa mikutano ya Rais na viongozi wa nchi nyingine; kitabu ambacho mashambulizi ya kivamizi dhidi ya watu wa Iran na miundombinu ya Iran, na pia mashahidi wa vita hivi, yameonyeshwa kwa picha.

Jina la kitabu hiki (In the name of help) linarejelea msaada wa uongo ambao kwa kivuli chake Marekani na utawala wa Kizayuni kwa jina la msaada walifanya uhalifu wa kinyama nchini Iran katika vita kadhaa vilivyolazimishwa hivi karibuni.

Rais wa Iran pia katika mikutano hii, akieleza matukio na matokeo ya hivi karibuni, alitaja hatua za kijeshi za Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nchi, vituo vya raia na kulenga uongozi, maafisa, makamanda, wanasayansi na raia wa Iran, kama kinyume cha kanuni za msingi za sheria za kimataifa, viwango vya kibinadamu na wajibu unaotokana na nyaraka na mikataba ya kimataifa.

Pezeshkian, akirejelea kuendelea kwa baadhi ya hatua zinazopingana na wajibu wa kimataifa kutoka kwa Marekani, alisisitiza umuhimu wa pande zote kuheshimu uhuru wa kitaifa na uadilifu wa eneo la nchi, kanuni ya kuzuia matumizi ya nguvu na kutatua migogoro kwa njia ya mazungumzo na mifumo ya amani.

Rais katika mikutano mingi alisisitiza mara kwa mara: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wakati ikitetea haki na maslahi yake ya kitaifa, iko tayari kupanua uhusiano na ushirikiano wake na nchi zote kwa msingi wa heshima ya pande zote, maslahi ya pamoja, ujirani mwema, usawa wa mamlaka na kuzingatia kanuni na sheria zinazokubalika za kimataifa.