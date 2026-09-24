Harakati za hivi karibuni za wanajeshi wa Israel kusini mwa Syria

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Al-Akhbariya, vyanzo vya Syria viliripoti harakati mpya za utawala wa Israel kusini mwa Syria.

Wanajeshi wa Israel waliendelea na upenyo wao katika maeneo ya vijijini ya mkoa wa Quneitra; hatua zilizofanyika katika mfumo wa kuongezeka kwa kijeshi na ukiukaji unaoendelea wa uhuru wa Syria na zilifuatana na kuweka vizuizi na hatua dhidi ya Wasyria.

Shirika la Uangalizi wa Haki za Binadamu la Syria liliripoti kwenye tovuti yake kwamba doria ya kijeshi inayohusiana na jeshi la utawala wa Israel iliingia katika kijiji cha «Umm al-Azam» katika viunga vya Quneitra na kuweka kituo cha ukaguzi cha kijeshi cha muda.

Vikosi vya doria hii vilisimamisha raia na wapita njia na kuwafanya ukaguzi na udhibiti, jambo ambalo liliongeza mvutano na wasiwasi miongoni mwa wakazi wa eneo hilo.

Hatua hizi zinafanyika katika mfumo wa upenyo na harakati za kijeshi zinazorudiwa za wanajeshi wa Israel katika maeneo mbalimbali ya viunga vya Quneitra na zinaambatana na kuongezeka kwa vizuizi kwa mwendo wa raia na kuweka vituo vya ukaguzi vya uwandani.

Ikumbukwe kwamba utawala wa Israel tangu kuanguka kwa utawala wa awali wa Syria, ulifanya mashambulizi makubwa dhidi ya Syria, na muda mfupi uliopita pia kwa kisingizio cha kusaidia Wadruze ulipiga mabomu maeneo ya Damascus.

Tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad, jeshi la utawala huu kwa kuvuka mstari wa kutenganisha kati ya eneo lililokaliwa la Golan na Syria, limeendelea kukalia maeneo karibu na Golan katika mikoa ya Daraa na Quneitra.

Jana al-Julani katika hotuba yake katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa alisema: Israel ilivamia Syria bila kizuizi na ilifanya karibu mashambulizi 500 ya anga na mizinga na zaidi ya upenyo 1200 wa ardhini. Milima ya Golan itaendelea kubaki eneo la Syria. Tunakataa juhudi za Israel za kulazimisha sera ya hali halisi. Tunakataa juhudi za Israel za kulazimisha sera ya hali halisi katika Milima ya Golan.