Ansarullah Yemen: Meli 408 zilipita Bab al-Mandab; njia ya maji ni salama

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Saba, Wizara ya Uchukuzi ya serikali ya Sanaa ilitangaza: Meli 408 za kibiashara zilipita mlango wa bahari wa Bab al-Mandab kati ya 11 na 21 Septemba. Meli 196 katika siku 10 zilipita Bab al-Mandab kuelekea kaskazini na meli 212 kuelekea kusini.

Katika taarifa hii imesemwa: Kila siku zaidi ya meli 40 za kibiashara zinapita mlango wa bahari wa Bab al-Mandab. Idadi ya meli zinazopita Bab al-Mandab tangu ukombozi wa maeneo ya pwani ya magharibi imeongezeka hadi meli 408, wakati idadi hii kati ya 1 na 10 Septemba ilikuwa meli 393.

Wizara ya Uchukuzi ya Sanaa ilisema: Usafirishaji wa meli kupitia Bab al-Mandab, isipokuwa meli za Saudi, unafanyika kwa urahisi na usalama kwa meli za kimataifa za kibiashara. Kuendelea kwa mtiririko wa kawaida na salama wa mwendo wa baharini katika Bab al-Mandab kunakanusha madai yanayohusiana na kusimama kwa usafirishaji wa meli au ukosefu wa usalama katika njia hii ya maji.