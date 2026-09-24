Madai ya Waziri wa Fedha wa Marekani kuhusu safari za nje kutoka Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu mtandao wa Al-Jazeera, mtandao wa Fox News ukimnukuu Scott Bessent, Waziri wa Fedha wa Marekani, ulidai kwamba zaidi ya asilimia 80 hadi 90 ya safari za nje kutoka Iran zimesimamishwa.

Pia alidai kwamba Washington na Beijing zilikubaliana kuhusu kuongeza muda wa kupunguza mvutano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili ili kutoa muda zaidi wa kufikia makubaliano mapana zaidi.

Bessent asubuhi ya Jumatano, tarehe ya kwanza ya mwezi wa Mehr, pia alitangaza kwamba kuanzia 23 Septemba (Jumatano, tarehe ya kwanza ya Mehr) makampuni ya ndege ya Iran yatakabiliana na vizuizi vipana katika shughuli za kimataifa.

Pia alikuwa ameonya kwamba nchi zinazotoa huduma kwa ndege za Iran kama vile kuweka mafuta, huduma za uwanja wa ndege au kuuza tikiti, zinaweza kukabiliana na vizuizi katika upatikanaji wa mfumo wa kifedha wa Marekani na malipo ya dola.