Kujiua kwa wanamaji 8 wa jeshi la maji la Marekani wakati wa misheni ya kivita dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu mtandao wa CNN, «Hung Cao», kaimu waziri wa jeshi la maji la Marekani, alitangaza kwamba wanamaji wanane wa jeshi la maji la nchi hii waliokuwa wakihudumu katika kikundi cha kivita cha meli ya kubeba ndege «USS Abraham Lincoln», walijiua wakati wa misheni iliyojumuisha operesheni za kivita dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa afisa huyu wa Marekani, takwimu hizi zinahusu wanamaji kutoka meli ya kubeba ndege, kitengo cha anga, meli za kusindikiza na vitengo vingine vilivyokuwepo katika kikundi cha kivita cha Abraham Lincoln.

Kwa mujibu wa ripoti hii, wakati wa misheni hii hakuna hata mmoja wa wanamaji aliyepoteza maisha kwa sababu ya kujiua.

Ripoti hii iliongeza kwamba misheni hii ilijumuisha takriban wanajeshi 6,000 hadi 7,000 na iliweka meli ya kubeba ndege Abraham Lincoln baharini kwa zaidi ya miezi 6.