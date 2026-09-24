Madrasat Hazrat Zainab (sa) Yaendeleza Uhuishaji wa Dua Kumayl - Kigamboni, Dar-es-Salam

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– wanafunzi mabinti wa Madrasat Hazrat Zainab (sa), iliyopo Kigamboni jijini Dar es Salaam, wameendelea na utaratibu wao wa kila wiki wa kuhuisha kisomo cha Dua Kumayl, ikiwa ni miongoni mwa programu zinazolenga kuimarisha malezi ya kiroho na kimaadili kwa wanafunzi.

Kisomo cha Dua Kumayl ni sehemu muhimu ya programu za kiroho zinazowasaidia wanafunzi kuzoea mazingira ya dua, ibada na kumuelekea Mwenyezi Mungu (swt). Dua hiyo, yenye maudhui ya kina kuhusu unyenyekevu mbele ya Allah (swt), kuomba msamaha, kutambua udhaifu wa mwanadamu na kutarajia rehema na maghfirah ya Mwenyezi Mungu, inatoa nafasi kwa waumini kutafakari kuhusu uhusiano wao na Muumba wao.

Uhuishaji wa dua hii kwa wanafunzi unalenga kusisitiza kwamba elimu ya dini haiishii katika kujifunza masomo ya darasani pekee, bali inapaswa kuambatana na malezi ya kiroho, maadili mema na kujenga uhusiano wa karibu kati ya mwanafunzi na Mwenyezi Mungu (swt).

Kupitia kushiriki katika programu za dua na ibada, wanafunzi hujifunza kumtegemea Mwenyezi Mungu katika hatua mbalimbali za maisha yao, kumuelekea wakati wa changamoto na matatizo, pamoja na kumshukuru wakati wa kupata neema na mafanikio.

Aidha, malezi katika mazingira ya dua yanachangia kuwajengea wanafunzi sifa muhimu za kimaadili kama vile unyenyekevu, subira, matumaini, shukrani, huruma, msamaha na uwajibikaji. Sifa hizi ni miongoni mwa misingi inayoweza kumsaidia mwanafunzi kuunganisha elimu anayopata na mwenendo wake wa kila siku.

Dua Kumayl pia huwapa wanafunzi nafasi ya kujitathmini na kutafakari juu ya matendo yao, kumtambua mwanadamu kuwa anamhitaji Mwenyezi Mungu (swt) na kuelewa umuhimu wa kurejea kwake kwa unyenyekevu na kutafuta msamaha.

Kwa mtazamo huo, dua haichukuliwi kama kisomo cha maneno pekee, bali pia kama nyenzo ya kujenga dhamira, kuimarisha imani na kukuza malezi ya ndani ya mwanafunzi. Mwanafunzi anayelelewa katika mazingira ya ibada na kumkumbuka Mwenyezi Mungu (swt) huhimizwa pia kuzingatia athari za imani katika tabia, maamuzi na mahusiano yake na watu wengine.

Vilevile, kushiriki kwa pamoja katika kisomo cha Dua Kumayl kunachangia kujenga mazingira ya umoja, upendo, mshikamano na kushirikiana katika mambo ya kheri miongoni mwa wanafunzi. Mazingira hayo yanaweza kusaidia kuimarisha utamaduni wa ibada na kuwahamasisha wanafunzi kuendeleza malezi haya ya kiroho katika familia na jamii zao.

Madrasat Hazrat Zainab (sa) inaendelea kuunganisha elimu ya dini na malezi ya kiroho na kimaadili, kwa lengo la kuwajenga wanafunzi si kwa upande wa elimu pekee, bali pia katika imani, tabia na uwajibikaji.

Kupitia programu kama hizi, wanafunzi wanahimizwa kujenga msingi imara wa maisha unaowaunganisha na Mwenyezi Mungu (swt), huku wakikua wakiwa na elimu, imani, maadili mema na moyo wa kumtegemea Allah (swt).\