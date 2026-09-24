Kutoka Qom na Mashhad hadi Kargil; Simulizi ya Uhusiano wa Karne Nyingi kati ya Mashia wa Kashmir, India na Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Zainab Akhtar, mtafiti huru, katika makala iliyochapishwa katika jarida la Journal of Peace Studies, ameuelezea uhusiano kati ya wakazi wa eneo la Kargil lenye Waislamu wengi wa madhehebu ya Shia katika Kashmir, India, na Iran kuwa ni matokeo ya mchanganyiko wa historia ya kidini, utamaduni, lugha na mabadiliko ya kisiasa. Uhusiano huo umeendelea kutoka safari za wahubiri na wanafunzi wa elimu ya dini katika karne zilizopita hadi wanafunzi wa Kargil kusoma nchini Iran na mwitikio wa kijamii katika nyakati za sasa.

Akhtar katika makala yake yenye kichwa “Uhusiano wa Mashia wa Kargil na Iran; Kati ya Imani na Jiografia ya Kisiasa”, anaeleza kuwa sehemu kubwa ya wakazi wa Kargil wanafuata madhehebu ya Shia Ithnaashariya. Kwa mujibu wa makala hiyo, Ushi’a ulienea katika eneo hilo katika karne za 15 na 16 baada ya safari za wahubiri na wanazuoni wa dini, akiwemo Mir Shamsuddin al-Iraqi, kutoka Khorasan nchini Iran kwenda Kargil.

Kwa mujibu wa mwandishi, uhusiano wa Kargil na vituo vya kidini vya Iran uliendelea katika vipindi vilivyofuata. Wanafunzi wa elimu ya dini kutoka eneo hilo walisafiri kwenda katika miji kama Qom na Mashhad kwa ajili ya kupata elimu ya juu ya dini, na baadhi yao walirejea na kufanya kazi kama viongozi wa kidini katika jamii zao. Makala hiyo inaeleza kuwa wanazuoni hao pia walichangia katika kuhamisha mitazamo na mila za kidini walizojifunza nchini Iran.

Athari ya Lugha na Elimu

Zainab Akhtar anazitaja lugha za Purgi na Balti kuwa miongoni mwa lugha za wenyeji wa Kargil, lakini anaeleza kuwa maandiko ya kidini, mashairi ya maombolezo na mashairi yanayotumiwa katika eneo hilo yameandikwa kwa lugha ya Kifarsi au yameathiriwa na lugha hiyo.

Makala hiyo pia inaielezea Iran kuwa miongoni mwa maeneo yanayovutia wanafunzi kutoka Kargil, hasa wale wanaotafuta elimu ya juu kwa gharama nafuu au wanaotaka kuendelea na masomo katika fani kama udaktari. Katika suala hili, mwandishi pia anaitaja Chuo Kikuu cha Tehran.

Mwandishi anaendelea kueleza nafasi ya taasisi za kidini za eneo hilo, na anaitaja Imam Khomeini Memorial Trust, ambayo katika makala imetajwa kwa vifupisho vya IKMT na IKM. Kwa mujibu wa Akhtar, taasisi hiyo ilianzishwa mwaka 1979, wakati mmoja na ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, na imekuwa na nafasi katika kuandaa programu na mikusanyiko ya kidini, kijamii na kisiasa katika eneo la Kargil.

Makala hiyo pia inataja shughuli za kielimu na za hisani zinazofanywa na taasisi hiyo, huku ikieleza kuwa lengo lake kuu ni kueneza fikra za Mapinduzi ya Kiislamu ya Shia.

Kwa mujibu wa mwandishi, mikusanyiko ya kuunga mkono Iran huko Kargil haikuhudhuriwa na Mashia pekee, bali Waislamu wa Sunni pia walishiriki katika baadhi ya mikusanyiko hiyo. Aidha, anataja kufanyika kwa mkusanyiko wa kuunga mkono Iran katika eneo la Zanskar, ambako, kwa mujibu wa makala, pamoja na kuwa na idadi kubwa ya Wabudha, kuna pia idadi kubwa ya Waislamu wa Sunni.

Katika mkusanyiko huo, kauli na slogans zilizolenga kuikosoa Marekani na utawala wa Israel zilitolewa.

Mikusanyiko ya Machi 2026 huko Kargil

Makala hiyo inasema kuwa taarifa ya kuuawa kwa Ayatullah Mkuu Sayyid Ali Khamenei, Kiongozi wa Iran, tarehe 28 Februari 2026, ilisababisha maandamano na mikusanyiko ya maombolezo katika eneo la Kargil.

Akhtar anaandika kuwa tarehe 6 Machi 2026, makumi ya maelfu ya watu walikusanyika katika Uwanja wa Shahidi Ayatullah Mkuu Khamenei katika mji wa Kargil. Kwa mujibu wa makala hiyo, mkusanyiko huo uliongozwa kwa pamoja na taasisi mbili za kidini za eneo hilo, ambazo ni Jamiat Ulama Ithnaashariya Kargil (JUAK) na Imam Khomeini Memorial Trust (IKM).

Mwandishi anaeleza tofauti kati ya taasisi hizo mbili katika mwelekeo wao wa kielimu na kidini. Kwa mujibu wake, JUAK imeathiriwa zaidi na shule za dini za Iraq, wakati IKM ina uhusiano wa moja kwa moja zaidi na Iran.

Zainab Akhtar anaandika kuwa washiriki wengi wa mkusanyiko huo walivaa mavazi meusi, huku bendera nyeusi na nyekundu, ambazo katika makala zimeelezwa kuwa alama za maombolezo na shahada, zikionekana miongoni mwa umati.

Kwa mujibu wa mwandishi, shughuli za maombolezo zilifanyika katika mitaa ya Kargil, huku kauli dhidi ya Marekani na Israel zikitolewa. Makala hiyo pia inasema kuwa picha ya Ayatullah Mkuu Khamenei iliwekwa katika maeneo mbalimbali ya mji wa Kargil, na baadhi ya waandamanaji waliibeba katika njia kutoka soko kuu hadi Uwanja wa Ithnaashariya.

Kwa mujibu wa makala hiyo, viongozi wa dini waliokuwepo katika mkusanyiko walielezea kuuawa kwa Ayatullah Mkuu Khamenei kama kitendo cha kigaidi na shambulio dhidi ya jamii ya Shia duniani.

Mwandishi, akinukuu viongozi hao, anaeleza kuwa kwa watu wa Kargil, Kiongozi huyo hakuwa tu kiongozi wa kisiasa, bali pia alichukuliwa kuwa Marja wa Taqlidi na mwongoza kiroho.

Makala hiyo pia inarejea tena ushiriki wa Waislamu wa Sunni katika maandamano hayo na mkusanyiko uliofanyika katika eneo la Zanskar.

Msaada wa Wananchi kwa Iran

Sehemu nyingine ya makala hiyo inazungumzia kampeni ya kukusanya misaada huko Kargil na Kashmir kwa ajili ya kutuma misaada ya kibinadamu nchini Iran. Akhtar anaandika kuwa wananchi wa maeneo hayo walitoa misaada kwa njia ya fedha taslimu, dhahabu na mifugo.

Ili kuonesha ukubwa wa ushiriki wa wananchi wa Kargil, makala hiyo inataja mfano wa kuku mmoja aliyeuzwa katika kijiji kimoja kwa bei ya karibu laki moja za rupia za India, huku bei ya yai moja ikifikia rupia 6,000.

Mwandishi pia anawataja watoto waliopeleka vibubu vyao vya akiba kwenye Imam-Barah na kutoa akiba zao kwa ajili ya kuwasaidia raia wa Iran walioathiriwa na vita.

Kwa mujibu wa Zainab Akhtar, kampeni hiyo ilifikia kilele wakati wa Eid al-Fitr mwaka 2026, ambapo familia nyingi huko Kargil badala ya kutumia fedha zao kwa sherehe za kawaida, ziliamua kuzielekeza katika mfuko wa misaada kwa Iran.

Mwandishi, akinukuu viongozi wa jamii ya Kargil, anasema misaada hiyo haikuwa tu hatua ya kibinadamu, bali pia ilikuwa ujumbe wa kiishara kuhusu deni la kiroho ambalo watu wa Kargil wanahisi wanalo kwa Iran.

Kwa mujibu wa viongozi hao, Iran katika nyakati zilizopita ilitoa mwongozo wa kidini na kielimu kwa eneo hilo, na kwa sababu hiyo wananchi wa Kargil wanahisi kuwa katika nyakati ngumu wanapaswa kuwa na wajibu wa kimaadili wa kuiunga mkono Iran.

Zainab Akhtar pia anaandika kuwa Ubalozi wa Iran mjini New Delhi ulitoa taarifa rasmi ya kuwashukuru wananchi wa Ladakh na Kashmir, ukisema kuwa wema wao hautasahaulika.

Kwa mtazamo wa mwandishi, umuhimu wa kampeni hiyo haukuwa tu katika thamani ya fedha zilizokusanywa, bali pia katika namna ilivyovuta hisia kwenye uhusiano wa kitamaduni na kihisia kati ya maeneo ya mipakani yenye milima mikubwa nchini India na wananchi wa Iran.

Kargil katika Mtazamo wa Mahusiano kati ya India na Iran

Katika sehemu ya mwisho ya makala hiyo, Kargil inaelezwa kuwa ni eneo ambalo limevutia zaidi uangalizi wa kimataifa kutokana na vita vya mwaka 1999 vilivyotokea katika eneo hilo.

Hata hivyo, kwa mujibu wa mwandishi, umuhimu wa Kargil hauishii katika nafasi yake ya kimkakati, bali uhusiano wake wa kidini na kitamaduni na Iran pia una umuhimu katika kuelewa nafasi ya eneo hilo.

Zainab Akhtar anaandika kuwa baada ya juhudi za wananchi wa Kargil kutambuliwa na Iran, sura mpya katika jiografia ya kisiasa ya uhusiano kati ya India na Iran imejitokeza.

Katika hitimisho lake, mwandishi anaielezea Kargil kuwa eneo ambalo, pamoja na umuhimu wake wa kimkakati kwa India, lina uhusiano wa kina na Iran kupitia uhusiano wake wa kidini na kitamaduni.

Kwa mujibu wa makala hiyo, uhusiano huu unaweza kuifanya Kargil kuwa daraja muhimu la kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili, au katika mazingira mengine, kuwa eneo ambalo tofauti zinaweza kujitokeza.