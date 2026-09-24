Wachambuzi wa Yemen: Sera ya ‘Kuzingirwa kwa Kuzingirwa’ Imefanikiwa; Saudi Arabia Haiwezi Tena Kulinda Bandari Zake

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Pamoja na kupanuka kwa sera ya “kuzingirwa kwa kuzingirwa” na shinikizo linalotokana na hatua hiyo dhidi ya shughuli za bandari na sekta za kiuchumi zinazohusiana nazo, maendeleo ya uwanjani yamekuwa sehemu ya mlinganyo mpana zaidi unaohusisha vipengele vya kijeshi, kiuchumi na kimkakati; hususan kutokana na kuendelea kulengwa kwa bandari na miundombinu ya Saudi Arabia pamoja na madhara yake kwa biashara na nishati.

Katika mlinganyo huu, Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab una umuhimu mkubwa kutokana na nafasi yake ya kimkakati na athari zake kwa njia za usafirishaji wa baharini na minyororo ya usambazaji.

Maendeleo katika pwani ya magharibi na Mkoa wa Taiz pia yameongeza vipengele vingine katika makabiliano hayo.

Sera ya “Kuzingirwa kwa Kuzingirwa”

Fahmi al-Yousufi, mwandishi na mchambuzi wa kisiasa, katika mahojiano na mtandao wa Al-Masirah, amesema kuzingirwa ambako Sana’a imeweka dhidi ya bandari za Saudi Arabia ni sehemu ya jibu kwa kuzingirwa kwa Yemen na ujumbe kwa tawala zinazoizingira nchi hiyo na zinazotaka kuigawa.

Amesema ujumbe huo ni kwamba kuendelea kuzingirwa kwa bandari za Yemen kutasababisha shinikizo dhidi ya bandari za Saudi Arabia.

Al-Yousufi ameongeza kuwa mashambulizi yanayofanywa na vikosi vya Yemen dhidi ya Saudi Arabia yanalenga kusababisha kusimama kwa shughuli za bandari za Saudi Arabia, kwa namna inayofanana na kuzingirwa ambako Sana’a imeweka dhidi ya bandari za utawala wa Israel.

Ameeleza kuwa kuendelea kwa kuzingirwa kwa bandari za Saudi Arabia kunaongeza kiwango cha kudhoofika kwa uchumi, na athari zake zinaweza kuenea pia katika nyanja za kisiasa na kijeshi. Aidha, amesema mashambulizi dhidi ya kambi za kijeshi ndani ya Saudi Arabia yanaongeza shinikizo dhidi ya bandari hizo.

Al-Yousufi amesisitiza kwamba lengo la operesheni hizo ni kuilazimisha Saudi Arabia kuondoa kuzingirwa kwa bandari za Yemen, kusitisha uvamizi katika maji yaliyo chini ya mamlaka ya Yemen na kukomesha kile alichokiita madai ya Saudi Arabia dhidi ya ardhi ya Yemen.

Pia ametaja kuwepo kwa miradi ya mafuta na uchukuaji wa mafuta kutoka maeneo ya Yemen kupitia pande zinazohusishwa na Saudi Arabia katika mikoa ya kusini na maeneo mengine.

Bab al-Mandab; Kadi ya Kiuchumi na Kimkakati ya Sana’a

Al-Yousufi ameutaja Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab kuwa miongoni mwa nyenzo za kiuchumi na kimkakati ambazo Sana’a inaweza kutumia kuweka shinikizo kwa wapinzani wake.

Ameishutumu Saudi Arabia kwa kutaka kuidhibiti njia hiyo ya bahari na kutumia wapiganaji wanaoiunga mkono pamoja na fedha kwa ajili ya kulinda kile alichokiita maslahi ya kibeberu na matakwa ya Israel na Marekani katika Bahari ya Shamu na maji ya Kiarabu.

Kwa mtazamo wake, Sana’a imefanikiwa kuweka shinikizo dhidi ya bandari za Saudi Arabia kupitia mashambulizi ya kijeshi, ambayo anayataja kuwa jibu kwa kile anachokiita uhalifu wa Saudi Arabia dhidi ya bandari za Yemen na madai ya kulipiza kisasi kwa waathirika waliokuwa wakifanya kazi katika bandari hizo.

Al-Yousufi amesema mashambulizi hayo yanabeba ujumbe wa kuzuia kulengwa tena kwa bandari za Yemen, na kwamba Riyadh haina tena uwezo wa kutosha wa kulinda bandari zake.

Ameongeza kuwa kuendelea kwa vikosi vya Yemen kusimama kidete na kuongezeka kwa kiwango cha kuzingirwa kwa bandari za Saudi Arabia kutaiweka Riyadh chini ya shinikizo zaidi na kuilazimisha kurejea kwenye mazungumzo na Sana’a pamoja na kukubali madai ya Yemen.

Katika upande wa uwanja wa vita katika pwani ya magharibi, Al-Yousufi ameelezea kukombolewa kwa maeneo makubwa ya Mkoa wa Taiz kuwa mafanikio ya kimkakati. Amesema ushindi huo umezuia mpango uliolenga kuunganisha mji wa Dhubab na Djibouti kwa ajili ya kuhudumia maslahi ya utawala wa Israel na kudhibiti mlango huo wa bahari.

Amehusisha udhibiti wa njia za maji na mikakati ya “Mashariki ya Kati Mpya,” “Mpango wa Karne” na “Israel Kubwa,” akisema kuilazimisha Saudi Arabia na pande za ndani kudhibiti Bab al-Mandab kunahudumia mipango hiyo.

Al-Yousufi amesisitiza kwamba kusonga mbele kwa Sana’a katika eneo hili kunazuia sehemu muhimu ya mipango hiyo.

Kwa mujibu wake, kuhakikisha usalama wa Bab al-Mandab kunahitaji kudhibiti wilaya zilizobaki za Mkoa wa Taiz, kuendelea kukata barabara ya Hija al-Abd dhidi ya vikosi vinavyoiunga mkono Saudi Arabia na kudhibiti mji wa Al-Turbah.

Ametabiri kwamba kudhibiti maeneo hayo kutasababisha kuanguka hatua kwa hatua kwa wilaya nyingine na kuifanya Bab al-Mandab kuwa salama.

Kulengwa kwa Uwanja wa Ndege wa Sana’a Kulikuwa “Kosa Kubwa la Kimkakati”

Brigedia Nidal Zahwi, mkurugenzi wa Kituo cha Tafiti za Intera-Strategic, pia amesifu mafanikio ya vikosi vya jeshi la Yemen na Ansarullah katika ngazi za kiufundi, kikanda na kimkakati tangu kuanza kwa maendeleo hayo.

Amesema kulengwa kwa Uwanja wa Ndege wa Sana’a na Saudi Arabia kulikuwa “kosa kubwa la kimkakati.”

Zahwi amesema suala hilo linatokana na mazingira yaliyopo katika eneo hilo, mzozo na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kutokuwepo kwa nchi yoyote iliyo tayari kuiunga mkono Saudi Arabia na nia ya Marekani ya kuendeleza hali ya mzozo bila kuwa na uwezo wa kuingia moja kwa moja katika mzozo huo.

Ameeleza kuwa udhibiti wa Bab al-Mandab na Yemen ni jambo linalovipa vikosi vya Yemen kina zaidi cha kufanya mashambulizi. Amesema ushawishi wa Yemen ulikuwepo hata kabla ya hatua hii kupitia Al-Hudaydah, lakini katika hatua ya sasa umeongezeka zaidi.

Zahwi amesema Yemen leo katika vita hivi haina cha kupoteza, wakati Saudi Arabia ina kila kitu cha kupoteza.

Ameeleza kwamba Riyadh ina uwezo mkubwa katika ngazi ya biashara na kimkakati ya kimataifa, hususan katika sekta ya mafuta na biashara ya mafuta.

Ameongeza kuwa mahitaji ya kimataifa ya mafuta na nishati za kisukuku bado ni makubwa, hivyo kusimamisha au kupunguza mauzo ya mafuta ni suala la kimkakati, na vikosi vya Yemen vina athari muhimu katika eneo hilo.

Zahwi amezitaja bandari za Saudi Arabia kuwa miongoni mwa viashiria vya mafanikio ya sera ya “kuzingirwa kwa kuzingirwa.” Amesema kupungua kwa shughuli za uagizaji na usafirishaji kupitia bandari za Jeddah, Yanbu na bandari nyingine ni ishara ya mafanikio ya operesheni za kijeshi za Yemen.

Zahwi ameonya kwamba Saudi Arabia bado inaendelea kutegemea mfululizo wa mikakati ya kubadilisha hali ndani ya Yemen, huku juhudi za kuigawa Yemen na kuirejesha katika hali ya kabla ya muungano zikiwa miongoni mwa mikakati hiyo.

Kwa mujibu wake, hatua hiyo inaathiri umuhimu wa Yemen na nafasi yake ya kijiografia katika siasa za kimataifa, hususan katika uhusiano wake na minyororo ya usambazaji.

Ameongeza kuwa mlinganyo mwingine ni kuendelea kwa operesheni za kijeshi za kiufundi ndani ya ardhi ya Yemen kupitia vikosi vinavyoiunga mkono Saudi Arabia na wengine.

Zahwi anaamini kuwa kuimarisha mafanikio ya kijeshi ya Yemen kunategemea harakati za vikosi vya Yemen na Ansarullah kuelekea Marib, Bwawa la Marib na Shabwah, pamoja na kukata minyororo ya usambazaji wa vikosi vinavyoiunga mkono Saudi Arabia kupitia Al-Wadiah na Al-Abr.

Amehitimisha kwa kusema kwamba kudhibiti Al-Abr kungezuia njia za uwezo wa kijeshi wa Saudi Arabia, jambo ambalo, kwa mtazamo wake, lingeifanya michakato ya mazungumzo dhidi ya Saudi Arabia kuwa “yenye mafanikio zaidi, yenye nguvu zaidi na yenye ufanisi zaidi.”