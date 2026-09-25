Wanafunzi wa Madrasat Hazrat Zainab (sa) Washiriki Usomaji wa Dua ya Nudba

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA: Asubuhi ya Ijumaa, tarehe 25 Septemba 2026, Madrasat Hazrat Zainab (sa), iliyopo Kigamboni, Dar es Salaam, imeanza siku kwa usomaji wa Dua ya Nudba.

Wanafunzi wa shule hiyo, kama ilivyo desturi yao kila Ijumaa, wamehudhuria katika programu hiyo ya kiroho na kushiriki kwa pamoja katika kusoma na kunong’ona Dua ya Nudba, hivyo kuendeleza utamaduni huu muhimu wa ibada.

Dua ya Nudba ni miongoni mwa dua zenye fadhila kubwa zinazohusishwa na siku ya Ijumaa. Dua hii inahusisha kumkumbuka na kumpenda Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad (saw) na Ahlul-Bayt (as), pamoja na kuonesha shauku na matarajio ya kudhihiri kwa Imam Mahdi (ajf).

Kuendelea kwa wanafunzi kusoma Dua ya Nudba kila Ijumaa ni ishara ya kujenga moyo wa ibada, kukuza uhusiano wa kiroho na kuimarisha mapenzi na uhusiano wao na mafundisho ya Ahlul-Bayt (as).

Katika hadithi mashuhuri kutoka kwa Mtume Muhammad (saw) imeelezwa:

«أَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ أدْومُها»

Maana yake: “Amali inayopendwa zaidi na Mwenyezi Mungu ni ile inayodumu na kuendelea.”

Kwa msingi huo, mwendelezo wa usomaji wa Dua ya Nudba kila Ijumaa unaonesha umuhimu wa kudumisha ibada na malezi ya kiroho miongoni mwa wanafunzi wa Madrasat Hazrat Zainab (sa).

✍️ Imeandaliwa na: Kitengo cha Mahusiano ya Umma – Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s) Tanzania