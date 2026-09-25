Maulid ya Mtume Muhammad (saw) Yaadhimishwa kwa Pamoja na Waislamu wa Madhehebu Mbalimbali Mjini Moshi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA: Kwa kuadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad Mustafa (saw), hafla kubwa ya Maulid imefanyika katika Madrasat Ummul-Banin (sa), mjini Moshi, ikihudhuriwa na idadi kubwa ya Waislamu kutoka maeneo mbalimbali ya jiji la Moshi na viunga vyake.

Hafla hiyo imeandaliwa katika mwendelezo wa shughuli za dini, da'wa na utamaduni zinazofanywa na Madrasat Ummul-Banin (sa), ambayo ni miongoni mwa vituo vya Kiislamu vinavyohusishwa na Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s) Tanzania.

Miongoni mwa mambo yaliyojitokeza katika hafla hiyo ni ushiriki wa Waislamu wa madhehebu ya Shia na Sunni, ambao wameungana katika mazingira ya upendo, undugu na mshikamano wa Kiislamu kwa ajili ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (saw).

Programu kama hizi zinalenga kuimarisha utamaduni wa Kiislamu, umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu, pamoja na kueneza mafundisho ya Mtume wa Mwenyezi Mungu (saw) na maarifa ya Ahlul-Bayt (as).

Madrasat Ummul-Banin (sa) mjini Moshi, kupitia shughuli zake mbalimbali za kidini na kielimu, inaendelea kushiriki katika kuimarisha malezi ya Kiislamu na kuendeleza ujumbe wa upendo, undugu na umoja miongoni mwa Waislamu.

Hafla hiyo imepokelewa kwa furaha na ushiriki mkubwa kutoka kwa waumini, na kutoa taswira ya mshikamano, udugu na umoja wa Waislamu katika Jiji la Moshi.

✍️ Imeandaliwa na: Kitengo cha Mahusiano ya Umma – Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s) Tanzania