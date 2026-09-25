Pezeshkian: Marekani ndiyo sababu ya hali hii; kabla ya shambulizi, Mlango wa Hormuz ulikuwa wazi

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Masoud Pezeshkian, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, jana usiku katika mahojiano ya kipekee na kituo cha televisheni cha Fox News alikanusha kwa uthibitisho madai kwamba Tehran inataka bomu la nyuklia.

Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mahojiano ya kipekee na kipindi cha "Ripoti Maalum" cha Fox News akijibu swali la "Je, unataka bomu la nyuklia au la?", alimwambia Bret Baier: Hapana kabisa. Hapana kabisa. Kiongozi wetu Mkuu aliyeuawa na kuheshimiwa mara kadhaa alitangaza kwamba kwa fatwa, jambo hili ni haramu na kinyume cha sheria.

Masoud Pezeshkian aliongeza: Kweli, silaha hiyo ni silaha ya maangamizi makubwa. Tulitangaza kwamba tuko tayari kuzipunguza (urani iliyoimarishwa sana). Si jambo muhimu. Tuko tayari kwa uthibitisho.

Kuhusiana na mkataba wa Islamabad kati ya Washington na Tehran ambao Trump alijiondoa kutoka kwake kama Mpango wa Kina wa Pamoja wa Hatua (JCPOA), pia alisema: Hatuna tatizo; tulifikia makubaliano na rais wako. Makubaliano hayo yalitiwa saini na kwa msingi wake, bado tunataka na tunatamani kusonga mbele.

Kwa ripoti ya Fox News, Pezeshkian aliongeza: Tulikubaliana juu ya mfumo huo. Hatukuwa tumefunga Mlango wa Hormuz; mlango huo ulikuwa wazi bila uhalali wowote au mfumo wa kisheria. Walitushambulia. Walimuua na kumuua Kiongozi wetu Mkuu, wanasayansi wetu, makamanda wa kijeshi na maafisa wa serikali yetu.

Mkuu wa mamlaka ya utendaji ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alisisitiza: Tatizo ni kwamba Marekani badala ya mazungumzo, kwa kutupiga mabomu na kuzuia njia zote, inaingia kwenye uwanja (wa mapambano). Tuko tayari. Njia hii ya tabia haikubaliki katika uwanja wa dunia. Hawawezi kutuweka chini ya shinikizo na kuzuia na kupunguza ufikiaji wetu.

Pezeshkian aliendelea: Hatutafuti kuwaua Wamarekani; kama hatua zetu (hatua zinazoweza kuthibitishwa) zinaonyesha hivi. Ni Marekani ambayo imekuwa ikitafuta kuwaua Wairani. Tunachojua ni kwamba ikiwa tutashambuliwa, lazima tujilinde.

Masoud Pezeshkian aliiambia vyombo hivi vya habari: Hii ni hali ambayo Marekani ndiyo sababu yake. Tutaendelea na upinzani. Tutapata njia na uhai wa nchi yetu utaendelea; tutasimama imara. Ndiyo, kwa hakika tunakabiliana na matatizo ya kiuchumi; lakini kwa kuishi, tutavuka ugumu wowote na tutavumilia. Ikiwa Marekani inafikiri kwamba inaweza kuendelea kuweka vikwazo dhidi yetu, [lazima niseme kwamba] hatujali mambo haya na hatuna uangalifu wowote kwa uchaguzi wa Marekani. Ikiwa serikali ya sasa ya Marekani inataka kufikia makubaliano ndani ya mfumo wa sheria za kimataifa, ni vizuri sana; ikiwa sivyo, ni tofauti gani kwetu iwe kabla ya uchaguzi au baada yake?

Kisha alibainisha: Tutasimama kwa uthibitisho kutetea nafsi zetu. Hatujawahi kutafuta vita na hatutafuti vita pia. Ninaamini kwa kina kwamba wanadamu hawapaswi kusababisha kifo cha mwanadamu mwingine; lakini Israel kwa hatua zake za uchochezi imetulazimisha vita hivi. Ni Marekani ambayo inapaswa kuchagua ikiwa inataka kumaliza hali hii au la.