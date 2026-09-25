Taarifa ya Yahya Sari kuhusu uvamizi wa Saudi Arabia dhidi ya Yemen

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA kutoka Al-Masirah, Yahya Sari, msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen, alitangaza kwamba ndege za kivita za Saudi katika saa 24 zilizopita zilifanya mashambulizi 14 ya anga na makombora dhidi ya maeneo mbalimbali ya Yemen.

Msemaji wa vikosi vya jeshi alisisitiza kwamba mashambulizi ya adui wa Saudi yalifanyika kwa kutumia ndege za kivita za «F-15» na «Typhoon» kutoka kambi za «Khamis Mushait» na «Taif», na uvamizi wa makombora kutoka «Najran».

Kwa mujibu wa ripoti hii, Sari alisema kwamba mashambulizi na mabomu ya adui wa Saudi katika saa 24 zilizopita yalilenga mikoa ya Taiz, Amran, Marib na Saada.

Msemaji wa vikosi vya jeshi alisema kwamba jumla ya mashambulizi ya uvamizi ya adui wa Saudi tangu kuanza kwa kuongezeka kwa mvutano imefikia mashambulizi 1032 ya anga na makombora.