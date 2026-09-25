Al-Zaidi: Usalama wa Mashariki ya Kati hauwezekani bila kutatua kwa haki mgogoro wa Palestina

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA kutoka Al Jazeera, Ali Faleh Al-Zaidi, Waziri Mkuu wa Iraq, katika hotuba yake katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa alisema kwamba Iraq inatafuta kutumia ushawishi wake kama nguvu ya kiuchumi inayofanya kazi katika eneo hilo na daraja la mazungumzo na ushirikiano.

Al-Zaidi aliendelea: Mtazamo wetu katika hatua hii ni kurudisha mamlaka ya sheria na kuimarisha taasisi za serikali.

Yeye katika sehemu ya hotuba yake alisisitiza kwamba usalama wa Mashariki ya Kati hauwezekani bila kufikia suluhisho la haki kwa mgogoro wa Palestina.

Waziri Mkuu wa Iraq alibainisha: Tumeazimia kwamba serikali iwe mwamuzi pekee katika uwanja wa amani na vita na silaha ibaki mikononi mwa taasisi zake za kisheria.

Al-Zaidi alisema kwamba kwa kumalizika kwa misheni ya muungano wa kimataifa nchini Iraq, serikali inaelekeza uhusiano wake na washirika wa kimkakati kuelekea ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo.

Al-Zaidi katika hotuba yake katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa alisisitiza kwamba anaomba pande zote kudhibiti mipaka, kuziba mapungufu na kuzuia kuundwa kwa misingi ya kulisha itikadi kali.