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Kujiuzulu kwa asilimia 28 ya maafisa wa Kizayuni baada ya «Ben-Gvir» kuingia madarakani

25 Septemba 2026 - 21:23
Msimbo wa Habari: 1869895
Source: ABNA
Kujiuzulu kwa asilimia 28 ya maafisa wa Kizayuni baada ya «Ben-Gvir» kuingia madarakani

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti moja la Kizayuni, asilimia 28 ya maafisa wa polisi wa utawala huu wamejiuzulu tangu kuanza kwa kazi ya Waziri wa Usalama wa Ndani.

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA kutoka shirika la habari la Anadolu, gazeti la Kizayuni «Haaretz» liliripoti kwamba tangu kuteuliwa kwa «Itamar Ben-Gvir» katika wadhifa wa Waziri wa Usalama wa Ndani wa wakalia wa Yerusalemu mnamo Desemba 2022, asilimia 28 ya maafisa wa polisi wa utawala huu wamejiuzulu.

Gazeti hili lilitangaza kwamba takwimu hizi ziliwasilishwa wakati wa mikutano ya siri iliyolenga tatizo la uhaba wa wafanyakazi katika kikosi cha polisi cha utawala wa Israel.

Kama Haaretz ilivyoandika, data hizi pia zinaonyesha kuongezeka kwa uajiri katika polisi wakati wa utawala wa Ben-Gvir; hata hivyo, zaidi ya robo moja ya vikosi vipya vilipewa «polisi wa mpaka» au chombo kinachojulikana kama walinzi wa ndani ambacho hufanya kazi chini ya usimamizi wa wizara ya usalama wa ndani ya utawala huu.

Kwa mujibu wa ripoti hii, licha ya jitihada za kuajiri wafanyakazi, bado kuna uhaba unaozidi maafisa 2000 katika vituo vya polisi na sehemu ya usimamizi wa trafiki ya utawala wa Israel.

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