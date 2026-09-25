Mchambuzi wa Kizayuni: Hotuba ya Netanyahu ilikuwa makaburi ya mpango wa kuhalalisha

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA kutoka Arabi 21, Ariel Cohen, mtafiti wa Kizayuni wa Kituo cha Eurasia kinachohusiana na Baraza la Atlantiki, alisema kwamba jitihada za kuhalalisha uhusiano wa utawala wa Kizayuni na nchi za eneo hilo baada ya hotuba ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala huu, katika Umoja wa Mataifa «zimekamilika kabisa».

Cohen alisema kwamba Netanyahu alishindwa katika kutumia jukwaa la Umoja wa Mataifa kuwasiliana na nchi za Kiarabu na nchi nyingine za eneo hilo na kujaribu kuboresha uhusiano.

Aliongeza: Inaonekana jitihada zote za kuhalalisha uhusiano sasa zimekamilika; kwa sababu Netanyahu alichukua msimamo wa uadui ambao haukujumuisha tu nchi za eneo hilo, bali pia nchi ambazo kama Uingereza na Ufaransa hadi hivi karibuni zilikuwa washirika wa Israel.

Wakati huo huo na kuanza kwa hotuba ya Netanyahu siku ya Alhamisi, wajumbe wa nchi kadhaa waliondoka ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko New York; tukio ambalo lilirudiwa kwa mwaka wa pili mfululizo. Picha za ukumbi zilionyesha kwamba idadi kubwa ya wajumbe waliacha nafasi zao kabla ya kuanza kwa hotuba ya Netanyahu. Kuondoka huku kulifuatana na kelele na maandamano, na picha nyingine pia zilionyesha sehemu kubwa za ukumbi zikiwa tupu wakati wa hotuba yake.

Netanyahu alikosoa vikali Ufaransa na Uingereza kwa misimamo yao kuhusu shambulizi la kikatili dhidi ya Ukanda wa Gaza na kusema: Inashangaza kwamba baadhi ya wale wanaotuhumu kwa ukoloni wako Uingereza na Ufaransa. Ninawaambia: Inatosha; msiseme uongo, ninyi mmeikoloni dunia.