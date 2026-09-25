Los Angeles Times: Trump amepoteza ushawishi wake wa kisiasa ndani na nje ya Marekani

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, gazeti la Marekani Los Angeles Times liliandika kwamba Donald Trump anakabiliana na kupungua kwa kasi kwa ushawishi wake wa kisiasa. Ushawishi huu unapungua siku baada ya siku miongoni mwa wengi wa Wamarekani, ikiwa ni pamoja na idadi inayoongezeka ya Warepublican na viongozi wa kigeni; hadi kufikia kwamba amekuwa «mhusika wa katuni ambaye huchapisha mara kwa mara maudhui ya kejeli kwenye mitandao ya kijamii» au kujionesha mbele ya kamera ambazo idadi yao inapungua siku baada ya siku.

Gazeti hili liliongeza kwamba wiki iliyopita ilishuhudia mfululizo wa kushindwa kwa Trump; hata hivyo wanadiplomasia walinyamaza wakati huo huo na hotuba yake ya kila mwaka katika Umoja wa Mataifa. Katika kipindi hicho hicho Benki ya Hifadhi ya Shirikisho (benki kuu ya Marekani) ilipandisha kiwango cha riba ili kukabiliana na mfumuko wa bei uliosababishwa na ushuru wake wa forodha.

Gazeti hili lilionyesha kuongezeka kwa kutoridhika katika nyanja ya ndani ya Marekani ndani ya chama cha Republican na likaandika kwamba Maria Elvira Salazar, mwakilishi wa jimbo la Florida, alimshtaki Trump kwa kupindukia katika sera za uhamiaji na kuwakatisha tamaa wafuasi wa Kilatini. Pia wagombea wa Republican wa Baraza la Seneti katika majimbo ya Iowa na Michigan walidai kumaliza vita yake isiyofanikiwa dhidi ya Iran.

Gazeti hili liliongeza kwamba uchunguzi wa hivi karibuni unaonyesha kupungua kwa umaarufu wa Trump bila kifani; uchunguzi wa mtandao wa «CNN» unaonyesha kwamba theluthi mbili ya Wamarekani hawana kuridhika na utendaji wa Trump na wanaamini kwamba Washington inashindwa katika vita dhidi ya Iran, wakati uchunguzi wa mtandao wa «Fox News» ulifunua kwamba theluthi mbili ya wapiga kura wanaamini kwamba amezidisha hali ya uchumi.