Khutba ya Sala ya Ijumaa Jamiat Al-Mustafa Tanzania Yaangazia Madhara ya Kiburi kwa Mtazamo wa Qur’an na Sunnah

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA: Sala ya Ijumaa ya tarehe 25 Septemba 2026 imefanyika katika Msikiti wa Jamiat Al-Mustafa (s), Dar es Salaam, Tanzania, ikihudhuriwa na baadhi ya walimu na wanafunzi wa Jamiat Al-Mustafa (s) Tanzania.

Khutba ya Ijumaa imetolewa na Sheikh Saleh Abdulrahman, ambaye katika khutba yake amezungumzia mada ya “Kiburi na Madhara Yake kwa Mtazamo wa Qur’ani Tukufu na Sunnah ya Kiislamu.”

Katika khutba hiyo, Sheikh Saleh ameeleza maana ya kiburi kwa kurejea aya za Qur’ani Tukufu na riwaya za Ahlul-Bayt (as), huku akieleza madhara ya tabia hiyo katika maisha ya mtu binafsi na jamii.

Aidha, amesisitiza umuhimu wa unyenyekevu, kukubali haki na kuwaheshimu wengine, akieleza kuwa unyenyekevu ni miongoni mwa sifa muhimu za kimaadili katika maisha ya Muumini.

Katika kuonesha hatari ya kiburi, khatibu amenukuu kauli ya Amirul-Muuminina Imam Ali (as) kutoka katika Nahjul-Balagha, Khutba ya Qaasia, inayohusiana na kiburi cha Ibilisi mbele ya Adam (as):

«أَلَا تَرَوْنَ كَيْفَ صَغَّرَهُ اللَّهُ بِتَكَبُّرِهِ، وَوَضَعَهُ بِتَرَفُّعِهِ...»

Maana yake kwa ufupi ni kwamba: “Je, hamuoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyomdhalilisha Ibilisi kwa sababu ya kiburi chake na kumshusha kutokana na kujiona bora?”

Imam Ali (as) anaitaja hali ya Ibilisi kama mfano wa wazi wa madhara ya kiburi na kujiona bora, baada ya kukataa kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ya kumsujudia Adam (as).

Mwisho wa khutba, ilisisitizwa kuwa ni muhimu kwa waumini kupambana na kiburi, kujiepusha na kujiona bora kuliko wengine na kujenga moyo wa unyenyekevu na unyenyekevu wa kweli, kwa kuwa hayo ni miongoni mwa maadili muhimu katika maisha ya Kiislamu.

Imeandaliwa na: Kitengo cha Mahusiano ya Umma – Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s) Tanzania