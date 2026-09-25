Ibada ya Sala ya Ijumaa Yaadhimishwa na Kuhuishwa katika Madrasat Hazrat Zainab (sa), Kigamboni - Dar-es-Salam

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Sala ya Ijumaa ya tarehe 25 Septemba 2026 iliefanyika katika Ukumbi wa Zainabia, Madrasat Hazrat Zainab (sa), Kigamboni, Dar es Salaam, ikihudhuriwa na wanafunzi, walimu na wahudumu wa Madrasat hiyo.

Sala na khutba ya Ijumaa iliongozwa na Hujjatul-Islam Sheikh Ghawthi Nyambwa, ambaye katika Khutba zake alizungumzia masuala muhimu yanayohusu maisha ya kila siku pamoja na baadhi ya matukio muhimu yaliyotokea katika Mwezi huu wa Rabiul-Awwal.

Miongoni mwa matukio hayo, ambayo Sheikh Ghawthi Nyambwa aliweza kuyafafanua kwa kina zaidi ni pamoja na kuzaliwa kwa Hazrat Zainab (sa), maisha yake na nafasi yake katika historia ya Uislamu.

Aidha, alieleza kuhusu haiba na nafasi ya kijamii na kisiasa ya Hazrat Zainab (sa), akibainisha mchango wake katika kusimamia haki, kueneza ujumbe wa Uislamu na kusimama katika kulinda misingi ya dini.

Ibada hiyo imekuwa pia ni fursa kwa wanafunzi na washiriki kuhuisha mafundisho ya kidini na kujifunza kutoka katika maisha na mwenendo wa watu watukufu wa Ahlul-Bayt (as).