Iraq Yaweka Vizuizi kwa Safari za Ndege za Iran Kufuatia Shinikizo la Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Iraq imeanza kutekeleza hatua zinazohusiana na vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya sekta ya usafiri wa anga ya Iran, hali ambayo imeathiri safari za ndege za mashirika ya Iran kuelekea Baghdad.

Kwa mujibu wa vyanzo vilivyonukuliwa na Reuters, mamlaka za Iraq ziliagiza kusitishwa kwa safari za ndege za Iran kuelekea Uwanja wa Ndege wa Baghdad kuanzia tarehe 23 Septemba 2026, baada ya Marekani kutishia kuchukua hatua dhidi ya viwanja vya ndege na kampuni zinazotoa huduma kwa mashirika ya ndege ya Iran.

Hatua hiyo imekuja baada ya Marekani kuweka vikwazo vipya dhidi ya mashirika 27 ya ndege ya Iran na kuonya kampuni za nje zinazotoa huduma kama mafuta, huduma za kutua, huduma za ardhini na mauzo ya tiketi kwa mashirika hayo kwamba zinaweza kukabiliwa na vikwazo vya ziada.

Kutokana na hali hiyo, baadhi ya safari za ndege zimefutwa au kuelekezwa kwenye njia mbadala, huku wasafiri wakilazimika kutumia usafiri wa ardhini katika baadhi ya safari. Hatua hizi zimeongeza changamoto kwa abiria wanaosafiri kati ya Iran na Iraq.

Hata hivyo, taarifa kuhusu hali ya safari za ndege za Iran katika viwanja vingine vya Iraq zimekuwa na mitazamo tofauti. Ripoti kutoka Uwanja wa Ndege wa Najaf ilieleza kuwa hadi tarehe 23 Septemba hakukuwa na agizo rasmi la serikali ya Iraq au Mamlaka ya Usafiri wa Anga la kusitisha safari za ndege za Iran kuelekea Najaf, huku baadhi ya kampuni za huduma za ardhini zikielezwa kusita kutoa huduma kwa mashirika ya Iran kutokana na hofu ya vikwazo vya Marekani.

Kwa upande mwingine, hatua hizo zimeibua wasiwasi kuhusu athari za kiuchumi na kijamii, kutokana na kiwango kikubwa cha usafiri kati ya Iran na Iraq, hususan safari za wafanyabiashara, watalii na mahujaji.

Mjumbe wa Bunge la Iraq, Miqdad al-Khafaji, amenukuliwa akihusisha hatua hiyo na shinikizo la Marekani na kuonya kwamba kupungua au kusitishwa kwa safari za ndege kunaweza kuwa na athari kwa maisha ya wananchi na shughuli za kiuchumi zinazohusisha nchi hizo mbili.

Hali hiyo inaendelea kufuatiliwa huku vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya sekta ya anga ya Iran vikisababisha mabadiliko katika safari za ndege za Iran kwenda nchi mbalimbali za eneo hilo.