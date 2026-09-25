Je, hiari ya Mwanadamu inapingana na Qadha na Qadar ya Mwenyezi Mungu?

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: “…Na tafuteni yale aliyokuandikieni Mwenyezi Mungu…” (Qur’ani, Al-Baqarah: 187)

Aya hii inaashiria kuwa amri ya “tafuteni” inamhusu mwanadamu ambaye ana uwezo wa kutenda na kuchagua. Hivyo, aya inaonyesha kwamba hiari ya mwanadamu haipingani na yale yaliyoandikwa na kukadiriwa katika Qadar ya Mwenyezi Mungu.

Kwa sababu lau Qadha na Qadar ingemaanisha kwamba mwanadamu hana hiari katika matendo yake, basi amri ya Mwenyezi Mungu ya “tafuteni” isingekuwa na maana.

Kwa hiyo, Qadha na Qadar ya Mwenyezi Mungu haimaanishi kuondolewa kwa hiari ya mwanadamu; bali mwanadamu hufanya uchaguzi na kuchukua hatua kwa uwezo aliopewa na Mwenyezi Mungu, huku kila jambo likiwa chini ya elimu na Qadar Yake.

Basi tafakari, elewa na unufaike.

Na sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola wa walimwengu.