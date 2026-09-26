Kupinga Kusitishwa kwa Ndege za Iran; Kutoka Baghdad, Najaf Ashraf na Makundi ya Muqawama hadi Wito wa Mikusanyiko ya Wananchi na Kuweka Mgomo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – uamuzi wa Iraq wa kusitisha safari za ndege za mashirika ya ndege ya Iran, ambao ulitekelezwa baada ya kuongezeka kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya sekta ya usafiri wa anga ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, umekabiliwa na mwitikio mkubwa kutoka kwa viongozi wa kidini, kisiasa na makundi ya Muqawama nchini Iraq; ambapo katika miitikio hiyo, Serikali ya Baghdad imetakiwa kutokubali kushindwa mbele ya shinikizo la Marekani na kuzingatia madhara ya uamuzi huo kwa mahujaji, uchumi na mamlaka ya Iraq.

Uamuzi huo awali ulihusisha Uwanja wa Ndege wa Baghdad, na baadaye kuanzia alfajiri ya Ijumaa tarehe 25 Septemba, Uwanja wa Ndege wa Najaf pia ulisitisha hadi taarifa nyingine safari zote za ndege zinazoingia kutoka Iran na zinazotoka kuelekea Iran. Viwanja vya ndege vya Erbil na Sulaymaniyah pia vimesitisha safari za mashirika ya ndege ya Iran katika mfumo huo.

Maafisa wa Iraq wanasema uamuzi huo umechukuliwa kufuatia vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya mashirika ya ndege ya Iran. Afisa mmoja wa Wizara ya Uchukuzi ya Iraq pia amesisitiza kuwa Baghdad inafuata maagizo husika na kwamba “jambo hili haliko mikononi mwa Iraq!”

Hata hivyo, maelezo hayo hayajazuia kuibuka kwa wimbi la maandamano nchini Iraq; hususan katika Najaf Ashraf, ambako uwanja wake wa ndege ni miongoni mwa njia kuu za anga zinazotumiwa na mahujaji wa Iran kuelekea maeneo matakatifu.

Qabanji: Iraq kutii vikwazo vya Marekani si sahihi

Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Sadruddin Qabanji, Imam wa Sala ya Ijumaa ya Najaf Ashraf na mmoja wa wajumbe wa uongozi wa Baraza Kuu la Kiislamu la Iraq, ametoa miongoni mwa misimamo ya wazi zaidi ya kidini ya kupinga uamuzi wa hivi karibuni wa Baghdad.

Qabanji katika khutba ya Sala ya Ijumaa ameitaja hatua ya Serikali ya Iraq kuhusu vikwazo vya Marekani dhidi ya mashirika ya ndege ya Iran kuwa “si sahihi”, na kuitaka Serikali kuupitia tena uamuzi huo.

Amesema: “Si sahihi kwa Iraq kukubali vikwazo vya Marekani dhidi ya usafiri wa anga wa Iran, na upande wowote katika mzozo huu haupaswi kutulazimisha kuchukua msimamo ambao hauwahudumii wananchi wetu, maslahi yetu na utambulisho wetu.”

Imam wa Sala ya Ijumaa ya Najaf Ashraf pia amesisitiza kuwa kuungana kwa Baghdad na vikwazo hivyo hakutahakikisha maslahi ya Iraq, na ameitaka Serikali kuupitia tena uamuzi wake.

Yasin al-Mousawi: Sehemu kubwa ya wasafiri ni mahujaji wa Imam Hussein (as)

Nchini Baghdad, Ayatullah Sayyid Yasin al-Mousawi, Imam wa Sala ya Ijumaa ya Baghdad na mmoja wa walimu wa Hawza ya Najaf, pia amepinga uamuzi wa kuzuia kuingia kwa baadhi ya safari za ndege kutoka Iran.

Al-Mousawi, akipinga uamuzi huo, amesisitiza kuwa asilimia kubwa ya wasafiri wanaokuja kwa ndege kutoka Iran ni mahujaji wa Imam Hussein (as).

Pia ametangaza kuwa amefuatilia suala hilo na maafisa wa Iraq na Iran pamoja na kamati husika.

Katika misimamo yake kuhusu uhusiano kati ya Iraq na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Imam wa Sala ya Ijumaa ya Baghdad amesisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni dola yenye nguvu katika eneo ambayo imesimama dhidi ya Marekani na utawala wa Kizayuni, na amesisitiza umuhimu wa kudumisha mahusiano yatakayochangia kuimarisha Iraq na kuongeza nguvu na heshima ya nchi hiyo.

Sayyid Hassan al-Kashmiri akimwambia Ali al-Zeidi: “Msingi wangu umeanguka na mgongo wangu umevunjika”

Miongoni mwa miitikio ya viongozi wa kidini, Sayyid Hassan al-Kashmiri pia amemlenga moja kwa moja Ali al-Zeidi, Waziri Mkuu wa Iraq.

Katika ujumbe ambao umechapishwa katika chaneli na kurasa kadhaa za Iraq, al-Kashmiri amemwambia al-Zeidi: “Niliposikia habari za kufungwa kwa anga ya Iraq mbele ya mahujaji wa Hussein na baba yake (amani iwe juu yao), msingi wangu ulianguka na mgongo wangu ukavunjika.”

Katika kuendelea, amekosoa vikali uamuzi wa Serikali ya Iraq, akiuliza maswali kuhusu madhara ya kidini ya hatua hiyo na kuonya kuhusu ghadhabu ya Imam Hussein (as) na Amirul-Muuminin Imam Ali (as).

Akram al-Kaabi: Kurudisha safari za ndege au kukaa kwa maandamano katika viwanja vya ndege

Miongoni mwa makundi ya Muqawama nchini Iraq, msimamo wa Sheikh Akram al-Kaabi, Katibu Mkuu wa Harakati ya Muqawama ya Kiislamu ya al-Nujaba, umekuwa wa wazi zaidi na ukiambatana na onyo la kuchukua hatua za maandamano katika viwanja vya ndege.

Al-Kaabi, akikosoa kuendelea kwa vikwazo vya safari za ndege kati ya Iraq na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ametaka kukomeshwa kwa kile alichokiita “utawala wa Marekani” nchini Iraq na kuyataka makundi ya kisiasa nchini humo kuchukua msimamo dhidi ya hali hiyo.

Katika taarifa yake amesema: “Kuzungumzia mamlaka katika hali ambayo Iraq imegeuzwa kuwa kijiji kidogo na Mmarekani mhalifu ana udhibiti ndani yake, ni kuwa na viwango viwili, na hili halikubaliki.”

Katibu Mkuu wa al-Nujaba pia ameendelea kusema kuwa hali hii ni sawa na kushiriki katika kuzingira taifa la Kiislamu, na ameonya kuhusu madhara yake kwa safari za mamilioni ya raia wa nchi hizo mbili, ziara za maeneo matakatifu na uchumi wa Iraq.

Al-Kaabi ameendelea kuonya kwamba iwapo suala hilo halitatatuliwa na safari za kawaida za ndege kati ya Iraq na Iran hazitarejeshwa, wananchi wa Iraq, misafara ya huduma kwa mahujaji wa Imam Hussein (as) na mahujaji wa Imam Ridha (as) wataombwa kujiandaa kwa kukaa kwa maandamano katika viwanja vya ndege vya Iraq.

Abu Alaa al-Walaei: Iraq haipaswi kuwa sehemu ya kuzingirwa kwa Iran

Abu Alaa al-Walaei, Katibu Mkuu wa Kataib Sayyid al-Shuhada nchini Iraq, pia amekosoa uamuzi huo wa hivi karibuni katika muktadha wa shinikizo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Al-Walaei amesisitiza kwamba nchi ambayo imechagua kaulimbiu “Labbaik ya Hussein (as)” kama mtazamo na msimamo wake, haifai kuwa sehemu ya kuzingirwa kwa Iran.

Pia amewataka wabunge wa Iraq kuitaka Serikali kusimama dhidi ya kile alichokiita “maagizo ya Marekani”, na kwa kutaja Urusi na China, ametaka Baghdad kupinga kuzingirwa kwa Iran.

Waziri Mkuu wa zamani wa Iraq: “Kosa kubwa na kutoa mhanga maslahi ya kitaifa na mustakabali”

Adil Abdul-Mahdi, Waziri Mkuu wa zamani wa Iraq, pia siku ya Ijumaa katika ujumbe wake amekosoa kufungwa kwa viwanja vya ndege vya Iraq mbele ya safari za ndege kutoka Iran, akitaja hatua hiyo kuwa “kosa kubwa” na “kukabidhi mamlaka ya kitaifa.”

Katika ujumbe huo, ambao Shirika la Habari la Al-Malouma lilichapisha, amesema: “Kufunga viwanja vya ndege vya Iraq mbele ya jirani yetu, mshirika na rafiki yetu, ni kosa kubwa na maana yake ni kukabidhi mamlaka ya kitaifa, kutoa mhanga maslahi yetu ya kitaifa na mustakabali wetu.”

Abdul-Mahdi mwishoni amesisitiza: “Kurudi nyuma ni bora kuliko kung’ang’ania kosa.”

Wito wa mkusanyiko wa maandamano Najaf kupinga vikwazo vya safari za ndege za Iran

Katika kuendelea kwa miitikio dhidi ya uamuzi wa Baghdad wa kusitisha safari za ndege za Iran, wito wa kufanya mkusanyiko wa maandamano huko Najaf Ashraf pia umechapishwa. Waandaaji wa mkusanyiko huo wamewataka wananchi wa Iraq kushiriki katika hatua hiyo ya maandamano kupinga kile walichokiita “vikwazo vya anga dhidi ya Iran vilivyowekwa na Serikali.”

Kwa mujibu wa wito huo, mkusanyiko huo utafanyika Jumatatu saa 11:00 jioni katika eneo la Najaf Ashraf, karibu na Daraja la Thawrat al-Ishrin.

Kuchapishwa kwa wito huo kunaonyesha kuwa wigo wa maandamano dhidi ya vikwazo vya safari za ndege za Iran haujaishia katika misimamo ya wanazuoni, wahutubu na makundi ya kisiasa na Muqawama ya Iraq, bali pia umefikia wananchi wa Iraq ambao wameonyesha kutoridhishwa kwao kuhusu suala hilo.

Kutoka Baghdad na Najaf hadi makundi ya Muqawama; jambo linalounganisha maandamano

Jambo linalounganisha misimamo ya viongozi wa kidini na makundi ya Muqawama nchini Iraq ni kupinga kuifanya nchi hiyo kuwa sehemu ya mnyororo wa shinikizo la Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Miitikio hiyo imeongezeka wakati ambapo maafisa wa Iraq kwa upande mmoja wanasisitiza utekelezaji wa vikwazo vinavyotokana na hatua za Marekani, na kwa upande mwingine, kusitishwa kwa safari za ndege kumetatiza kwa vitendo njia ya anga kati ya nchi hizo mbili. Afisa mmoja wa Wizara ya Uchukuzi ya Iraq amesema kuwa safari za ndege kati ya Iran na Iraq zimesitishwa tangu 25 Septemba, na kwamba Baghdad “inafuata maagizo” na suala hili haliko mikononi mwa Iraq.

Wakati huo huo, Uwanja wa Ndege wa Najaf, ambao ni miongoni mwa milango muhimu ya kuingilia mahujaji wa Iran nchini Iraq, umetangaza kwamba kusitishwa kwa safari za ndege za Iran kutaendelea hadi taarifa nyingine. Ripoti pia zinaeleza kuwa kabla ya kusitishwa kabisa kwa safari hizo, kulikuwa na juhudi za kuhamishia Najaf baadhi ya safari zilizokuwa zikielekea Baghdad, lakini hatimaye Uwanja wa Ndege wa Najaf wenyewe ulihusishwa katika kusitishwa kwa safari hizo.

Suala la vikwazo vya safari za ndege kati ya Iran na Iraq ni jambo linalozidi kuwa zaidi ya usafiri wa anga; upande mmoja wa suala hili kuna shinikizo la vikwazo kutoka Washington, na upande mwingine kuna hisia za baadhi ya Hawza za Kiislamu, makundi ya Muqawama na jamii ya kidini nchini Iraq kuhusu kupunguzwa kwa mawasiliano kati ya nchi hizo mbili, na hasa usafiri wa mahujaji wanaokwenda katika maeneo matakatifu ya Iraq.