Mafundisho ya Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah; Sehemu ya Kwanza: Maisha ya Kijihadi, Mafundisho Yasiyofutika

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA: Allamah Shahidi Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, katika ujumbe alioutoa kufuatia kuuawa shahidi kwa Sayyid Hassan Nasrallah, akieleza sifa zake za kikanda na kitaifa, alisema: “Sayyid wa Muqawama hakuwa mtu mmoja tu, bali alikuwa njia na mafundisho, na njia hii itaendelea.” Ni wazi kwamba kuifahamu “njia na mafundisho” haya kunahitaji kuchunguza vipengele mbalimbali vya shakhsia yake; jambo ambalo katika ujumbe wa Kiongozi wa Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu limepewa mkazo kupitia kauli kama “Mujahid mkubwa, mbeba bendera wa Muqawama katika eneo, mwanazuoni mwenye fadhila za kidini na kiongozi mwenye busara wa kisiasa,” “shakhsia mwenye utukufu mkubwa kwa ulimwengu wa Kiislamu, mbeba bendera mashuhuri wa Muqawama” na “kiongozi wa kipekee wa Hizbullah.”

Aidha, katika Sala ya Ijumaa ya mwisho iliyoongozwa na yeye, ambayo ilijulikana kama “Ijumaa ya Nasr,” alielezwa kwa maneno kama “shakhsia anayependwa na ulimwengu wa Kiislamu, msemaji wa wazi wa mataifa ya eneo, johari ang’avu ya Lebanon, msemaji wa wazi na mtetezi jasiri wa waliodhulumiwa, chanzo cha matumaini na ujasiri kwa wapiganaji na wanaotetea haki,” na yeye pamoja na Hizbullah ya Lebanon wakatajwa kuwa “kiini cha fadhila za kihistoria na kiutambulisho za Lebanon.” Katika mkusanyiko huu wa sifa, tunaweza kuongeza sifa nyingine nyingi zilizotolewa na Kiongozi wa Shahidi wa mfumo wa Kiislamu katika kumwelezea Katibu Mkuu Shahidi wa Hizbullah.

Jambo ambalo watafiti wanapaswa kulizingatia katika sifa na maelezo haya ni kufafanua vipengele mbalimbali vya “Mafundisho ya Muqawama yenye kuzingatia vipengele vya shakhsia ya Sayyid wa Muqawama.” Hili si hitaji la jamii ya Lebanon au Umma wa Kiislamu wa leo pekee, bali kwa mujibu wa Allamah Shahidi Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, ni hitaji la “Jihadi ya Muqawama ya kimataifa.” Ni suala ambalo halipaswi kusahaulika kutokana na mfululizo wa matukio yaliyotokea baada ya kuuawa shahidi kwake na mabadiliko makubwa yaliyotokea katika Jihadi ya Muqawama duniani, hususan katika kipindi cha miaka miwili iliyopita.

Katika kuchunguza kazi na vitabu vilivyochapishwa kuhusu fikra na hatua za Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, ingawa kuna machapisho katika lugha mbalimbali kama Kihispania, Kithai, Kiingereza, Kirusi, Kiurdu, Kireno, Kipashto na Kiazabajani, haipaswi kupuuzwa athari ya vitabu, tafsiri na maandishi yanayohusiana naye katika lugha mbili za msingi za Kiajemi na Kiarabu. Ni dhahiri kwamba uchapishaji wa kazi hizi katika lugha hizo utakuwa mwanzo wa kutafsiri kazi hizo katika lugha nyingine.

Inaonekana kwamba kitabu kipya zaidi kilichochapishwa kuhusu Sayyid Hassan Nasrallah ni kitabu cha kumbukumbu cha mwanawe, Hujjatul-Islam Sayyid Muhammad Mahdi Nasrallah, chenye kichwa “Dhikrayati Ma‘a Abi – Kumbukumbu Zangu na Baba Yangu,” ambacho kimechapishwa kwa wakati mmoja nchini Iraq na Lebanon; kitabu ambacho kinaeleza sehemu ambazo hazikuwa zimeelezwa hapo awali kuhusu maisha ya Shahidi Nasrallah.

Katika uchunguzi mfupi, miongoni mwa vitabu vilivyoandikwa kutokana na vikao, mihadhara na kumbukumbu zake, ambavyo ndani yake mitazamo ya Shahidi Nasrallah kuhusu mada mbalimbali imekusanywa, tunaweza kutaja kwa mfano kitabu “Amin al-Qalb”, kinachohusu nasaha na maneno ya maarifa na malezi; kitabu “Rah-e Asman” (Njia ya Anga), kinachohusu ufafanuzi wa kitabu “Adab al-Salat” cha Imam Khomeini (r.a.); kitabu “Nabard ba Man” (Mapambano na Nafsi Yangu), kinachohusu ufafanuzi wa kitabu “Arba‘in Hadith” cha Imam Khomeini (r.a.); na kitabu “Imam Mahdi na Habari za Ghaibu,” kinachohusu mihadhara yake kuhusu suala la Udhihirishwaji wa Imam Mahdi (a.s.). Vitabu hivi ni miongoni mwa kazi zilizokusanywa kutokana na mihadhara yake.

Katika orodha hii pia tunaweza kuongeza kitabu “Sabr na Nasr” (Subira na Ushindi) kuhusu kuchunguza mitazamo ya Ashura ya Shahidi Nasrallah, pamoja na kitabu “Wafa na Iba”, ambacho ni mkusanyiko wa mihadhara yake katika mwezi wa Muharram wa mwaka 1439 Hijria. Bila shaka, katika kila moja ya kazi hizi kunaweza kupatikana sehemu za vipengele vya Mafundisho ya Shahidi Nasrallah; mitazamo ambayo kwa kuunganishwa na kazi nyingine zinazohusiana naye inaweza kutoa muundo thabiti wa kufafanua na kueleza Mafundisho ya Muqawama.

Katika sehemu zinazofuata za makala hii, vipengele mbalimbali vya “Mafundisho ya Nasrallah” vitachunguzwa kwa kutumia vitabu na maandishi yanayohusiana naye.

Sayyid Ali-Asghar Hosseini / Shirika la Habari la ABNA