Ayatullah A’rafi: Vyuo vya Dini vya Wanawake Vinapaswa Kushiriki katika Nyanja Zote za Sayansi za Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Hafla ya pamoja ya kuanza mwaka mpya wa masomo wa Vyuo vya Dini vya Wanawake kote nchini na Jamiat al-Zahra (sa), yenye kaulimbiu “Ahadi ya Kielimu kwa Imam Shahidi”, imefanyika asubuhi ya leo, Jumamosi, tarehe 4 Mehr 1405, ikiwa na ushiriki wa Ayatullah Alireza A’rafi, Mkuu wa Vyuo vya Dini nchini, pamoja na viongozi, walimu na baadhi ya maafisa, katika Ukumbi wa Ayatullah Shar’i (ra), Kituo cha Usimamizi wa Vyuo vya Dini vya Wanawake.

Ayatullah A’rafi katika hafla hiyo, huku akiwapongeza kwa kuanza mwaka mpya wa masomo wa Vyuo vya Dini vya Wanawake na Jamiat al-Zahra (sa), aliwashukuru viongozi, walimu, wanafunzi wa elimu ya dini, familia na wafadhili kwa juhudi zao, na kueleza kuhusu utambulisho, majukumu, nafasi na dira ya Vyuo vya Dini vya Wanawake.

Vyuo vya Dini vya Wanawake; Taasisi Mpya Yenye Mizizi Mirefu

Mkuu wa Vyuo vya Dini nchini, akirejea historia ya uwepo wa wanawake katika nyanja za elimu na maarifa ya Kiislamu, alisema: Vyuo vya Dini vya Wanawake kwa maana ya kitaasisi na kwa mfumo wa leo ni taasisi mpya, lakini uwepo wa wanawake katika nyanja za elimu, maarifa, Hadithi na uongozi wa jamii ya Kiislamu una historia ndefu.

Akirejea shakhsia kama Hazrat Khadija (sa), Hazrat Fatima Zahra (sa) na Hazrat Zainab (sa), aliongeza: Katika historia yote ya Uislamu, wanawake wakubwa wamekuwa na mchango katika vipindi muhimu vya kihistoria, na katika nyakati ambazo jamii ilikuwa katika hali ngumu, hawakuondoka tu katika uwanja huo, bali walikuwa vinara wa uongozi na uelekezaji.

Ayatullah A’rafi alibainisha: Katika vyanzo vya kihistoria, vitabu vya wapokezi wa Hadithi na vitabu vya Hadithi, pia kuna idadi kubwa ya wanawake wapokezi na wanazuoni wa Hadithi, na jambo hili linaonyesha kwamba shughuli za kielimu za wanawake katika maarifa ya Kiislamu zina mizizi na historia ndefu.

Akirejea vitabu vya wapokezi wa Hadithi na vitabu vya Hadithi, miongoni mwao “Tanqih al-Maqal” cha marehemu Mamqani, alisema: Katika vitabu vingi vya wapokezi wa Hadithi na Hadithi, kuna sehemu zilizotengwa kwa ajili ya wanawake, na majina ya idadi kubwa ya wanawake wapokezi yamehifadhiwa katika minyororo ya wapokezi na riwaya.

Utambulisho wa Vyuo vya Dini vya Wanawake katika Muunganiko na Hazrat Fatima Zahra (sa)

Mkuu wa Vyuo vya Dini nchini, katika kuendelea na hotuba yake, kwa kusoma aya kutoka katika Sura Tukufu Ad-Dhuha, alieleza uhusiano wa huzuni na furaha na shakhsia ya mwanadamu, na kusema: Moja ya vipimo vya kumtambua mwanadamu ni kuchunguza ni kwa ajili ya jambo gani anahuzunika na ni kwa ajili ya jambo gani anafurahi.

Aliongeza: Huzuni na furaha ni miongoni mwa hisia muhimu zinazounda shakhsia ya mwanadamu, na mwanadamu anaweza, kwa kutafakari juu ya vigezo vya huzuni na furaha yake, kuutambua vizuri zaidi upeo wa shakhsia yake.

Ayatullah A’rafi, akirejea mwenendo wa Amirul-Muuminina (as), alisema: Amirul-Muuminina (as) alikuwa imara mbele ya matatizo mengi, lakini aliposikia kwamba bangili imevuliwa kutoka mguuni mwa mwanamke Myahudi katika eneo lililokuwa chini ya utawala wa Kiislamu, aliathirika na kukasirika, na aina hii ya huzuni inaonyesha undani wa shakhsia yake.

Aliendelea kusema: Mwanadamu mkubwa ni yule anayejiondoa katika duara la nafsi yake binafsi na kuwa na uwepo uliofunguka kwa ajili ya wengine; kadiri upeo wa uwepo wa mwanadamu unavyokuwa mpana zaidi, ndivyo maumivu na furaha za wengine zinavyoathiri zaidi uwepo wake.

Mkuu wa Vyuo vya Dini nchini, akirejea aya za Sura Ad-Dhuha na kauli “Mā wadda‘aka rabbuka wa mā qalā”, alisema: Mwenyezi Mungu katika Sura hii anamtuliza Mtume wa Mwenyezi Mungu (saw) na kusisitiza kwamba Mola hakumwacha Mtume wala hakumkasirikia.

Akirejea aya “Wa la-sawfa yu‘ṭīka rabbuka fa-tarḍā” na uhusiano wake na cheo cha ridhaa na “Kawthar”, aliongeza: Kwa mujibu wa maarifa na utangulizi uliopo, Hazrat Fatima Zahra (sa) ndiye mfano wa wazi na dhahiri wa Kawthar, na mwanamke huyu mtukufu anahesabiwa kuwa mwendelezo wenye nuru wa Utume na uongozi wa Mwenyezi Mungu.

Ayatullah A’rafi alisisitiza: Vyuo vya Dini vya Wanawake vinatokana na nafasi na utambulisho kama huu, na vinapaswa kuulinda muunganiko huu na Hazrat Fatima Zahra (sa) pamoja na shule ya Ahlul-Bayt (as) katika utambulisho na majukumu yao.

Majukumu Mawili ya Jumla na Maalumu ya Vyuo vya Dini vya Wanawake

Mkuu wa Vyuo vya Dini nchini alitenga sehemu muhimu zaidi ya hotuba yake kueleza majukumu ya Vyuo vya Dini vya Wanawake, na kusema: Vyuo vya Dini vya Wanawake vina majukumu mawili; jukumu moja la jumla na jingine maalumu, na wakati mwingine tunapata tatizo katika kuweka uwiano kati ya majukumu haya mawili.

Aliongeza: Mtazamo mmoja ni kuvitafsiri Vyuo vya Wanawake kuwa vinahusika tu na masuala ya wanawake na familia, na mtazamo mwingine ni kuviona vyuo hivi kuwa sawa kabisa na Vyuo vya Dini vya Wanaume; wakati hakuna hata mmoja kati ya mitazamo hiyo unaotosheleza peke yake.

Ayatullah A’rafi alisisitiza: Jukumu la jumla la Vyuo vya Dini vya Wanawake ni elimu ya dini, na Fiqhi, elimu ya Kalamu, Hadithi, Tafsiri, maadili, fasihi na maarifa mengine ya Kiislamu hayahusiani na mwanamke au mwanaume pekee; elimu hizi ni amana za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuwaongoza wanadamu.

Aliendelea kusema: Vyuo vya Dini vya Wanawake vinaweza na vinapaswa kushiriki katika nyanja zote za sayansi za Kiislamu, kuanzia uzalishaji na uanzishaji wa elimu hadi uchakataji, uenezaji na uchapishaji wa elimu.

Mkuu wa Vyuo vya Dini nchini, wakati huo huo, alibainisha: Sambamba na jukumu hili la jumla, Vyuo vya Dini vya Wanawake vina jukumu maalumu katika eneo la wanawake na familia, na vinapaswa kuwa vinara maalumu katika uwanja huu.

Umuhimu wa Kuwalea Wanawake Wataalamu wa Fiqhi, Wanafalsafa na Wataalamu wa Fikra

Ayatullah A’rafi, akisisitiza umuhimu wa kulea shakhsia za kielimu za kiwango cha juu katika Vyuo vya Wanawake, alisema: Tunapaswa kutarajia kutoka katika Vyuo vya Dini vya Wanawake kuibuka kwa wanafikra na shakhsia wakubwa wa kielimu.

Aliongeza: Vyuo vya Dini vya Wanawake vinapaswa kulea faqihi, mwanafalsafa, mfasiri, mwanachuoni wa Hadithi na mtaalamu wa sayansi za kibinadamu za Kiislamu wa kiwango cha juu.

Mkuu wa Vyuo vya Dini nchini alisema: Licha ya kuwepo kwa wanawake wenye elimu, wasomi na wenye thamani katika Vyuo vya Dini, bado kuna pengo katika eneo hili, na kufikia lengo hili kunahitaji mtazamo mpana na wa kijamii.

Aidha, alisisitiza kulea wahubiri, wataalamu na wanaharakati wanawake wa kijamii, na kusema: Vyuo vya Dini vya Wanawake vinapaswa kuwa na mchango katika vyuo vikuu, elimu na jamii kwa ujumla, na kuwa na mipango na shughuli zenye ufanisi kuhusu masuala na changamoto za kijamii, ikiwa ni pamoja na masuala ya maisha yenye staha na Hijabu.

Kuzingatia Mipango na Kuunganisha Chuo cha Dini na Uwanja wa Utendaji

Mkuu wa Vyuo vya Dini nchini aliendelea kusisitiza umuhimu wa mtazamo wa kimkakati na unaozingatia mipango, na kusema: Kwa mara ya kwanza, Vyuo vya Dini vya Wanawake vimekuwa na mpango wa miaka mitano na wa muda wa kati pamoja na nyaraka za mwongozo, na mtazamo huu unapaswa kuhifadhiwa na kuimarishwa.

Aliongeza: Fani na shughuli zote zinapaswa kuwa na uwiano na nyaraka za kimkakati pamoja na mipango mikuu, na iwapo kuna tatizo katika mpango, hatua zinapaswa kuchukuliwa kulirekebisha; lakini haipaswi kuondoka katika njia ya mipango ya kimkakati.

Ayatullah A’rafi alitaja “kuzingatia safu ya utekelezaji” na uhusiano endelevu kati ya mipango na uwanja wa utendaji kuwa miongoni mwa mahitaji mengine, na kusema: Mipango inayoundwa katika ngazi za uongozi itafanikiwa pale tu itakapounganishwa na mrejesho kutoka katika uwanja wa utendaji, shule na mikoa.

Alisisitiza: Shule na vituo ambavyo ni kiungo cha mwisho cha mnyororo huu vinapaswa kuwa na mamlaka zinazohitajika za kushiriki katika kuandaa mikakati na kuendeleza mipango, na tathmini pamoja na upangaji wa viwango pia ufanyike kwa msingi huo.

Malezi Jumuishi na Kulinda Mila za Chuo cha Dini

Mkuu wa Vyuo vya Dini nchini, akisisitiza umuhimu wa malezi yenye uwiano kwa wanafunzi wa elimu ya dini, alisema: Malezi ya kielimu, kimaadili, kiroho na kijamii yanapaswa kufuatiliwa kwa pamoja, na malezi ya chuo cha dini hayapaswi kuwa ya upande mmoja na yasiyo na uwiano.

Aidha, alitaja “kuwa wa chuo cha dini na kulinda mila za chuo cha dini” kuwa miongoni mwa mitazamo muhimu, na kusema: Chuo cha dini cha miaka elfu moja ni hazina kubwa, na pamoja na kutumia uzoefu mpya wa mwanadamu, urithi huu na mila hizi zenye thamani zinapaswa kutambuliwa na kutumiwa.

Ayatullah A’rafi alisisitiza: Vyuo vya Dini vya Wanawake vinapaswa kuunganishwa na mti huu mkubwa wa kihistoria wa miaka elfu moja, na muunganiko huu haupaswi kudhoofika.

Umuhimu wa Muunganiko na Ushirikiano Ndani na Nje ya Chuo cha Dini

Alisisitiza umuhimu wa muunganiko na ushirikiano ndani na nje ya Vyuo vya Dini vya Wanawake, na kusema: Mnyororo wa shughuli na ushiriki unapaswa kuundwa katika Vyuo vya Dini vya Wanawake, na taasisi hii inapaswa kuwa na nafasi ya juu na ya kipekee katika mfumo wa Chuo cha Dini.

Mkuu wa Vyuo vya Dini nchini pia alisisitiza kuimarishwa kwa mtazamo wa kimataifa na wa ulimwengu wa Vyuo vya Dini vya Wanawake, na kusema: Vyuo hivi vinapaswa kuimarisha mtazamo wao wa kimataifa na kuwa na mchango katika uwanja wa dunia.

Pongezi kwa Nafasi ya Wanawake wa Vyuo vya Dini katika Matukio ya Hivi Karibuni

Ayatullah A’rafi, katika sehemu nyingine ya hotuba yake, aliwashukuru wananchi, wafadhili, familia, wanafunzi wa elimu ya dini, walimu, wafanyakazi wa Vyuo vya Dini vya Wanawake na viongozi wa mikoa, na kusema: Wanawake wa Vyuo vya Dini katika matukio ya hivi karibuni na vita vya tatu walikuwa na nafasi ya kipekee na isiyo na mfano.

Aliongeza: Wanawake wa Vyuo vya Dini wameandika ukurasa wa dhahabu katika historia ya shughuli, ushiriki na kutekeleza jukumu lao la kijamii na kimapinduzi, na juhudi hizi zitabaki kuwa sehemu ya historia ya Vyuo vya Dini vya Wanawake.

Mkuu wa Vyuo vya Dini nchini pia, kwa kuadhimisha Wiki ya Ulinzi Mtakatifu, alikumbuka mashahidi wa Ulinzi Mtakatifu, mashahidi wa vita viwili vya hivi karibuni, mashahidi wa Chuo cha Dini na wanazuoni wa dini, mashahidi vijana, wanafunzi wa shule na vyuo vikuu, pamoja na mashahidi wa mhimili wa Muqawama, na akakumbuka nafasi ya Ayatullah Shar’i (ra) katika kuiunga mkono taasisi hii.

Aidha, alitoa rambirambi kufuatia kifo cha Ayatullah al-Udhma Sayyid Musa Shubairi Zanjani.

Msisitizo wa Nafasi ya Kimataifa ya Chuo cha Dini katika Mazingira Mapya

Ayatullah A’rafi, akirejea mabadiliko ya hivi karibuni na uzoefu wa safari zake za nje ya nchi, alisema: Katika safari mbili za hivi karibuni nilizofanya baada ya vita vya siku 12, niliona matukio ambayo kwa mtu ambaye amekuwa akifahamu masuala ya nje na ya kimataifa pamoja na mawimbi ya Mapinduzi ya Kiislamu kwa miaka mingi, yalikuwa mapya na ya kushangaza.

Aliongeza: Nguvu na utukufu wa taifa la Iran umeathiri dunia, lakini njia iliyo mbele bado inaendelea, na Vyuo vya Dini vinapaswa katika mazingira haya kuamsha elimu, maarifa, fikra na mawazo yao.

Mkuu wa Vyuo vya Dini nchini, akisisitiza umuhimu wa Muqawama na kusimama imara, alisema: Mazungumzo yana nafasi yake, lakini msingi wa jambo ni kusimama na kufanya Muqawama dhidi ya mfumo wa utawala wa mabavu, na Vyuo vya Dini vinapaswa katika uwanja huu kutekeleza nafasi yao ya kielimu, kifikra na kimataifa.

Umuhimu wa Shughuli za Kijamii za Vyuo vya Dini vya Wanawake

Alitaja “kuwa wa kimapinduzi na kuwa na shughuli” kuwa miongoni mwa mitazamo inayohitajika katika Vyuo vya Dini vya Wanawake, na kusema: Vyuo vya Dini vya Wanawake, mbali na jamii kwa ujumla, vinapaswa pia kuwa na uwepo wenye ufanisi katika vyuo vikuu na elimu.

Ayatullah A’rafi aliongeza: Kunapaswa kuwepo na uangalizi maalumu kuhusu changamoto za kijamii na masuala kama maisha yenye staha na Hijabu, na sambamba na shughuli zilizopo, mipango maalumu na yenye malengo inapaswa pia kufuatiliwa.

Pongezi kwa Viongozi na Ufuatiliaji wa Mipango Mipya

Mkuu wa Vyuo vya Dini nchini, mwishoni, huku akiwashukuru viongozi, maafisa, walimu na wote wanaohusika na Vyuo vya Dini vya Wanawake, alieleza matumaini kwamba mipango na programu zilizowasilishwa, baada ya kupitishwa na kuthibitishwa, zitaingia katika hatua ya utekelezaji.

Akirejea mipango inayohusiana na walimu, alisema: Suala la walimu lilihitimishwa katika vikao kadhaa vilivyopita vya Baraza, na mwaka huu kazi hiyo itaanza, na tunatumaini kwamba vifaa na uwezo unaohitajika kwa ajili ya utekelezaji wake vitapatikana.

Ayatullah A’rafi, mwishoni, alitakia mwaka mpya wa masomo wa Vyuo vya Dini vya Wanawake kote nchini na duniani kote mafanikio, na kueleza matumaini kwamba mwaka huu, kwa baraka za usikivu wa Hazrat Wali-Asr (aj), kwa kuomba msaada kutoka kwa roho za Mitume na Mawalii wa Mwenyezi Mungu pamoja na mashahidi watukufu, utakuwa mwaka uliojaa uchangamfu, mafanikio na baraka.