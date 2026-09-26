Mkuu wa Baraza la Wanazuoni wa Shia Pakistan: Viwango Viwili katika Kushughulikia Mipango ya Nyuklia Vinapaswa Kukomeshwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Allamah Sayyid Sajid Ali Naqvi, Mkuu wa Chama cha Nahdhatul-Ja’fariya Pakistan, akisisitiza umuhimu wa kuimarisha juhudi za kimataifa za kuhakikisha usalama wa baharini, kuondoa silaha za nyuklia na kutekeleza sheria za kimataifa kwa usawa, amekosoa kuhusu “viwango viwili” katika mfumo wa kimataifa.

Katika ujumbe wake alioutoa kwa kuhusiana na maadhimisho ya kimataifa yanayohusiana na masuala ya baharini na uondoaji wa silaha za nyuklia, alisema: Kuruhusu “ubeberu, utawala wa mabavu na Uzayuni” kufanya shughuli bila kuwajibishwa ipasavyo, wakati nchi zinazofuatilia mipango ya nyuklia ya amani zinakabiliwa na vikwazo, kunaonyesha kuwepo kwa “viwango viwili” katika mfumo wa kimataifa.

Allamah Naqvi alisisitiza kwamba matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia ni haki ya msingi ya nchi, na kwa upande mwingine, serikali zinazomiliki silaha hatari au kutumia silaha hizo zinapaswa kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa.

Akirejea “Siku ya Kimataifa ya Wanamaji”, alisema: Maadhimisho haya ya kila mwaka ni fursa ya kusisitiza tena wajibu unaohusiana na kulinda njia za kimataifa za baharini na kuhakikisha usalama wa njia za usafirishaji wa majini.

Mwanazuoni huyu wa Shia wa Pakistan aliongeza: Njia salama za baharini zina umuhimu mkubwa kwa biashara ya kimataifa na ushirikiano wa kiuchumi, hasa kwa nchi zinazoendelea ambazo zinatafuta fursa zaidi za kukuza uchumi.

Allamah Naqvi pia alieleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa athari za migogoro ya kijeshi kwa njia za baharini na uchumi wa dunia, na kuonya kwamba kuendelea kwa uwekaji wa kijeshi na sera za kutaka kutawala kunaweza kuwa na madhara makubwa kwa amani ya kimataifa, biashara na utulivu wa kiuchumi.

Katika sehemu nyingine ya ujumbe wake, akirejea suala la kuondoa silaha za nyuklia, aligusia mashambulizi ya mabomu ya atomiki dhidi ya Hiroshima na Nagasaki wakati wa Vita vya Pili vya Dunia, na kusema matumizi ya silaha za aina hiyo yameleta madhara makubwa kwa ubinadamu.

Allamah Naqvi alisisitiza kwamba wasiwasi kuhusu silaha za nyuklia unapaswa kushughulikiwa kwa kuzingatia viwango sawa vya kimataifa, na si kwa hatua za kuchagua.

Aidha, alikosoa namna jumuiya ya kimataifa inavyoshughulikia mpango wa nyuklia wa utawala wa Kizayuni, na kuulinganisha na shinikizo na vikwazo ambavyo, kwa mujibu wa yeye, vinaelekezwa dhidi ya nchi zinazokuwa na mipango ya nyuklia ya amani.

Alisema tofauti hizi zinaonyesha kwamba kuna haja ya kuchukua hatua zaidi kwa ajili ya kuhakikisha utekelezaji wenye mshikamano zaidi wa sheria na kanuni za kimataifa.

Allamah Naqvi alionya kwamba matumizi yasiyodhibitiwa ya nguvu za kijeshi na sera za kutaka kutawala yanaweza kuusukuma ulimwengu kuelekea kwenye janga kubwa zaidi; janga ambalo madhara yake hayatabaki katika maeneo maalumu pekee.

Aliutaka Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa kuvuka zaidi ya kufanya tu sherehe na maadhimisho ya kiishara, na kubadilisha wajibu wao kuwa hatua za kivitendo za kuzuia vita, uvamizi na kuenea kwa silaha za maangamizi.

Allamah Sayyid Sajid Ali Naqvi pia aliuomba kwa namna ya pekee Umoja wa Mataifa kutumia uwezo na ushawishi wake katika kuimarisha amani ya dunia, kulinda haki za binadamu na kuhakikisha utekelezaji wa sheria za kimataifa kwa usawa kwa nchi zote.