Nchi Kadhaa Duniani Zapiga Marufuku Safari za Ndege za Kampuni za Ndege za Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Nchi kadhaa duniani zimeanza kuanzia leo Jumatano kupiga marufuku safari za ndege za kampuni za usafiri wa anga za Iran katika viwanja vyao vya ndege, sambamba na kuanza kutekelezwa kwa vikwazo vya Marekani.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti Al-Araby Al-Jadeed, serikali ya Donald Trump, Rais wa Marekani, ilikuwa imetangaza mwanzoni mwa mwezi Septemba kwamba itaweka sekta nzima ya usafiri wa anga ya Iran katika orodha ya vikwazo. Scott Bessent, Waziri wa Hazina wa Marekani, pia alionya siku mbili zilizopita kwamba kampuni za ndege za Iran zitakabiliwa na changamoto katika kuendelea na shughuli zao duniani kuanzia tarehe 23 Septemba.

Bessent katika mahojiano na mtandao wa CNBC alisema: Kampuni zote za ndege za Iran duniani kote zitasimamishwa. Vikwazo hivi pia vitahusisha kampuni na taasisi za kigeni zinazotoa huduma muhimu kwa kampuni za ndege za Iran.

Alifafanua kwamba taasisi yoyote itakayowekea ndege ya Iran mafuta, kutoa huduma za kutua au kuuza tiketi za safari zake inaweza kukabiliwa na vikwazo vya Marekani, ikiwa ni pamoja na hatari ya kupoteza fursa ya kupata mfumo wa kifedha unaotumia dola.

Bessent alisema: Ikiwa ndege za Iran zitatua, hamwezi kuzipatia mafuta, hamwezi kutoa huduma za kutua na hamwezi kuuza tiketi zao. La sivyo, mtaondolewa katika mfumo wa kifedha unaotumia dola.

Kampuni 27 za Usafiri wa Anga Zafanya Shughuli Nchini Iran

Nchini Iran kuna kampuni 27 za usafiri wa anga zinazofanya shughuli, ambazo nyingi zinaendesha safari za ndani ya nchi.

Kampuni ya taifa ya ndege ya Iran Iran Air na kampuni binafsi ya Mahan ni miongoni mwa kampuni muhimu zaidi za Iran katika safari za kimataifa, hususan safari kuelekea nchi jirani, pamoja na Urusi na China.

Tangu Jumatatu, Georgia imepiga marufuku safari zote za kampuni za ndege za Iran kutoka katika ardhi yake na kuelekea nchini humo. Kampuni ya ndege ya Mahan pia ilitangaza kwamba imesitisha safari zake kuelekea Uturuki kwa ombi la Ankara.

Inatarajiwa kwamba vikwazo vipya vitaifanya safari ya Wairani kwenda nje ya nchi au kurejea Iran kuwa ngumu zaidi.

Iran ilifunga kikamilifu anga yake muda mfupi baada ya kuanza kwa vita vya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya nchi hiyo mwishoni mwa Februari. Baada ya kupungua kwa kiwango cha operesheni za kijeshi, safari za ndege za Iran zilianza tena kwa kiwango kidogo, lakini kwa sasa ni kampuni za ndege za Iran pekee zinazofanya safari za kimataifa.

Azerbaijan Yapiga Marufuku Safari za Kampuni za Ndege za Iran

Nchini Jamhuri ya Azerbaijan, Kampuni ya Ndege ya Azerbaijan jana Jumanne ilitangaza kwamba Baku imepiga marufuku safari za kampuni za ndege za Iran kuelekea Jamhuri ya Azerbaijan kutokana na vikwazo vya Marekani.

Kampuni hiyo katika taarifa iliyotolewa Jumanne ilitangaza: Kutokana na kifurushi kipya cha vikwazo ambavyo Marekani imeviweka dhidi ya Iran, hususan vikwazo vilivyowekwa dhidi ya sekta ya usafiri wa anga, imeamuliwa kusitisha safari za kampuni za ndege za Iran kuanzia tarehe 22 Septemba 2026.

Kusitishwa kwa Safari za Ndege za Iran Kuelekea Baghdad na Muscat

Wakati huo huo, vyanzo viwili jana Jumanne vililiambia Shirika la Habari la Reuters kwamba Iraq imeiagiza Mamlaka ya Usafiri wa Anga ya nchi hiyo kusitisha kuanzia leo Jumatano safari za kampuni za ndege za Iran kuelekea Uwanja wa Ndege wa Baghdad.

Uamuzi huo umechukuliwa baada ya Marekani kutishia kuiwekea vikwazo kila uwanja wa ndege utakaotoa huduma kwa kampuni za ndege za Iran.

Vyanzo viwili vinavyofahamu agizo hilo vilisema kuwa serikali ya Iraq inachunguza uwezekano wa kuhamisha safari za kampuni za ndege za Iran kutoka Baghdad kwenda Uwanja wa Ndege wa Najaf.

Iraq ni miongoni mwa maeneo makuu yanayofikiwa na kampuni za ndege za Iran. Kampuni hizo kwa kiasi kikubwa huwapeleka mahujaji wa Iran katika maeneo matakatifu ya Shia nchini Iraq, na katika safari za kurejea huwaleta mahujaji wa Iraq kwenda Iran.

Maafisa wa mashirika kadhaa ya usafiri nchini Iraq waliliambia Shirika la Habari la Ufaransa kwamba chaguo la kuandaa safari za ardhini linachunguzwa ili kufidia kusitishwa kwa safari za anga. Hasa kwa kuwa kampuni za usafiri wa anga za Iraq, tangu kuanza kwa vita dhidi ya Iran mwishoni mwa Februari, hazijafanya tena safari yoyote kuelekea Iran.

Safari ya ardhini kutoka Iraq hadi mji wa Qom, kusini mwa Tehran, inaweza kuchukua hadi saa 12.

Kufutwa kwa Safari za Tehran kuelekea Baghdad na Muscat

Shirika la Habari la Tasnim, likinukuu Mamlaka ya Usafiri wa Anga ya Iran, liliripoti kwamba safari za ndege kutoka Tehran kuelekea Baghdad na Muscat zimefutwa kuanzia Jumatano.

Mamlaka hiyo iliongeza kwamba safari nyingine za kimataifa zilizobaki, zikiwemo safari za Tehran kuelekea Istanbul, zitaendelea kwa mujibu wa ratiba iliyowekwa.

Mmoja wa wasemaji wa Mamlaka ya Usafiri wa Anga ya Iran pia aliliambia Shirika la Habari la Wanafunzi wa Iran (ISNA): Kwa sasa, wasafiri wa Iran hawaruhusiwi kuingia katika uwanja wa ndege wa Usultani wa Oman, na mashauriano kuhusu suala hili yanaendelea.