Walimu na Wanafunzi wa Vyuo vya Dini nchini Iraq Watoa Msimamo Kuhusu Kufutwa kwa Safari za Ndege za Iran: Msiyatoe Dhabihu Mahusiano ya Kidugu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – walimu na wanafunzi wa elimu ya dini wa Iraq wanaoishi Qom wamekemea uamuzi wa serikali ya Iraq wa kusitisha safari za ndege za Iran.

Kundi la walimu na wanafunzi wa elimu ya dini wa Iraq wanaoishi katika mji mtakatifu wa Qom, katika taarifa yao wamekemea uamuzi wa serikali ya Iraq wa kusitisha safari za ndege za Iran, wakisema kuwa hatua hiyo inapingana na uhuru wa kisiasa wa Iraq na inadhuru mahusiano ya kidugu kati ya nchi hizo mbili.

Maandiko ya taarifa hiyo yanasema:

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: “Wala msiegemee kwa wale waliodhulumu, mkaguswe na Moto.” [Hud: 113]

Imepokelewa kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu (saw) kwamba: “Mtu yeyote anayeamka kutoka usingizini na hajishughulishi na mambo ya Waislamu, si miongoni mwao.”

[Wasā’il al-Shī‘ah, Juzuu ya 11, Ukurasa wa 559]

Sisi, kundi la walimu na wanafunzi wa elimu ya dini wa Iraq katika mji mtakatifu wa Qom, kwa kuzingatia wajibu wetu wa kidini, kimaadili na kisheria, tunalaani vikali marufuku iliyowekwa dhidi ya Shirika la Usafiri wa Anga la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutumia anga ya Iraq, pamoja na kusitishwa kwa safari za ndege za Iran.

Uamuzi huu usio wa haki na usio na busara, ambao umechukuliwa kwa kujibu shinikizo na maagizo kutoka Marekani, umevuka mipaka ya uamuzi wa kiutawala na unagusa moja kwa moja uhuru wa kisiasa wa Iraq pamoja na heshima ya maamuzi yake ya kujitegemea.

Madhara ya sera hii hayaishii kwenye serikali pekee, bali yanaenea pia kwa raia wasio na hatia; wagonjwa wanaosubiri kusafiri, wanafunzi wanaoendelea na masomo yao, mahujaji wanaotembelea maeneo matakatifu, pamoja na familia zilizounganishwa na mahusiano ya kidini, kindugu na kihistoria. Si jambo la haki wala la heshima kuwabebesha watu hawa gharama ya uamuzi unaofanywa na wale wanaoua mataifa na kueneza ufisadi duniani.

Iraq, kutokana na historia yake, nafasi yake na ushawishi wake, ni kubwa mno kiasi cha kuwa mtiifu katika maamuzi yake, na ina heshima kubwa mno kiasi cha kuruhusu anga yake kuwa njia ya kutekeleza matakwa ya adui wa Marekani. Mahusiano ya kidini, ujirani, historia na maslahi ya pamoja yanayowaunganisha wananchi wa Iraq na Iran hayapaswi kuwa mateka wa hesabu na migogoro ya madola ya kimataifa.

Tunapolaani na kukataa hatua hii, hatupaswi kusahau misimamo yenye heshima ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuelekea wananchi wa Iraq. Nchi hii imetoa watoto wake bora kabisa, damu yao imechanganyika na damu za mashahidi wetu nchini Iraq, na imetumia rasilimali zake zote katika kutoa huduma za kudumu na zisizosahaulika. Haikubaliki kwamba huduma kama hizo zijibiwe kwa hatua yoyote inayodhuru mahusiano ya kidugu na maslahi ya pamoja.

Kwa upande wetu, tunaonya kuhusu madhara ya kuendelea kutumia taasisi za serikali na vyombo vyake katika kutekeleza sera za kuzingira na vikwazo vilivyowekwa na adui wa Marekani. Kusisitiza jambo hili kutatengeneza historia hatari kuhusu uhuru wa Iraq katika kufanya maamuzi yake, na viongozi wanaohusika watachukua jukumu kamili kwa madhara yatakayotokana na mwenendo huu.

Kundi la Walimu na Wanafunzi wa Elimu ya Dini wa Iraq

13 Rabiul-Thani 1448H | Mji Mtakatifu wa Qom