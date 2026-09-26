Askari Kijana wa Iran Ajitolea Maisha kwa Ajili ya Heshima na Nchi Yake

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Mkuu wa Kamandi ya Majeshi ya Iran na Kamanda wa Makao Makuu ya Kati ya Khatam al-Anbiya, katika ujumbe wake kwa mnasaba wa Siku ya Askari, amesisitiza kuwa uwepo wenye ufanisi na madhubuti wa vijana wanaohudumu kama askari umechangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha uwezo wa nchi katika nyanja za ulinzi, usalama na utekelezaji wa sheria, pamoja na kuongeza kina cha uwezo wa kitaifa wa kuzuia vitisho.

Maandishi kamili ya ujumbe wa Meja Jenerali wa Jeshi la Anga, Ali Abdollahi, ni kama ifuatavyo:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

Kufika kwa Wiki ya Ulinzi Mtakatifu, ambayo ni uwanja wa kudhihirisha hamasa ya kidini, uaminifu wa kitaifa na kujitolea kwa kudumu kwa wanaume mashujaa wa Iran ya Kiislamu, kunawasilishwa kwa salamu na pongezi kwa wapiganaji wote mashujaa, wenzao waaminifu katika mapambano, na hasa kwa watumishi wa kijeshi wa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambao, kupitia uwepo wao wa kishujaa na wa kihistoria katika nyanja za Ulinzi Mtakatifu wa Pili na wa Tatu, wameendeleza hai mashujaa wa kipekee wa kujitolea na kuuawa shahidi.

Huduma tukufu ya kijeshi daima imekuwa mfano halisi wa ushiriki wa vijana wenye heshima wa nchi hii, kwa uelewa na imani, katika kuhakikisha usalama endelevu, kulinda heshima na uhuru wa kitaifa, kutetea uadilifu wa ardhi ya nchi na kuhifadhi mfumo mtakatifu wa Jamhuri ya Kiislamu.

Vijana wenye fahari wa Iran ya Kiislamu, kwa kutambua wajibu wao wa kitaifa na kidini, wakiwa pamoja na wapiganaji wengine wa Majeshi na wanamgambo wa kujitolea, wameilinda serikali, maisha, mali na heshima ya wananchi, na kwa kutoa maisha na afya zao, wameiletea jamii ya Iran yenye heshima usalama na utulivu.

Kilele cha kujitolea huku kusiko na mfano kilidhihirika katika Ulinzi Mtakatifu wa Tatu; mahali ambapo askari wapendwa, bega kwa bega na wapiganaji wengine wa Uislamu, walishiriki katika medani ya mapambano kwa ushujaa wa kipekee na, kwa kutoa maisha yao, wakalinda misingi mikuu ya Mapinduzi ya Kiislamu na nchi yao pendwa.

Katika mazingira haya nyeti ya kihistoria na kimkakati, ambapo ubeberu wa Marekani na Uzayuni pamoja na waungaji mkono wao wa kikanda na nje ya eneo, kwa dhana potofu, wanatafuta kutekeleza malengo yao maovu dhidi ya safu ya haki, uwepo wenye ufanisi na madhubuti wa vijana askari umechangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha uwezo wa nchi katika nyanja za ulinzi, usalama na utekelezaji wa sheria, pamoja na kuongeza kina cha uwezo wa kitaifa wa kuzuia vitisho. Salamu za Mwenyezi Mungu na shukrani za wananchi wa Iran ziwe juu ya vijana hawa mashujaa na wenye heshima.

Kwa fahari, ninawapongeza kwa dhati watumishi wote wa kijeshi, pamoja na familia zao zenye heshima, na hasa familia tukufu za mashahidi na waliojeruhiwa wakiwa askari, kwa mnasaba wa siku ya tano ya Wiki ya Ulinzi Mtakatifu, ambayo imepambwa kwa jina lenye fahari la “Askari”. Aidha, ninamuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu awajaalie mafanikio zaidi, afya na heshima.

Inatarajiwa kwamba vijana wapendwa wa Iran ya Kiislamu, kwa kuweka mbele yao miongozo yenye hekima ya Kiongozi Mkuu na Amiri Jeshi Mkuu, Ayatollah Imam Sayyid Mojtaba Husayni Khamenei (Mungu ailinde heshima yake), na kwa kuufuata urithi wa fikra na mwongozo wa Kiongozi Shahidi wa Umma, Ayatollah Mkuu Imam Sayyid Ali Khamenei (Mungu amrehemu), pamoja na kuongeza juhudi katika kupata maandalizi ya kila upande na ujuzi maalumu, wataendelea kufanikiwa katika kupata maandalizi na ujuzi unaohitajika kwa ajili ya ulinzi wa nchi kwa pande zote, kuhudumu katika nyanja na shughuli zote za kijamii, na kuwa watetezi wa njia ya maendeleo na kuimarisha nguvu ya Iran yao pendwa.

Mkuu wa Kamandi ya Majeshi na Kamanda wa Makao Makuu ya Kati ya Khatam al-Anbiya

Meja Jenerali wa Kikosi cha Walinzi, Rubani Ali Abdollahi