Nyumba, Anga Ndogo; Mwanamke, Hewa ya Familia ya Kupumua

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Kiini cha msingi cha ustaarabu katika mfumo wa fikra wa Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi, familia si taasisi ya kijamii iliyo sambamba na taasisi nyingine pekee; bali ni “kiini kikuu cha jamii” [1] na kiungo cha msingi katika mradi wa kujenga ustaarabu mpya wa Kiislamu. Kwa mtazamo huu, afya au madhara yanayoikumba familia huathiri moja kwa moja mustakabali wa taifa; kwa sababu maendeleo ya kweli, zaidi ya takwimu na viashiria vya kiuchumi, hujengwa ndani ya maisha ya kila siku na katika mahusiano ya kibinadamu [2].

Mwanamke; Hewa Inayoiweka Nyumba Hai

Pengine taswira ya kina zaidi ambayo Kiongozi Shahidi ameichora kuhusu mwanamke katika familia ni kauli ya “Raihana”. Kwa kurejea Hadithi isemayo: “Al-mar’atu raihānatun wa laisat bi-qahramānah”, anasema: “Mwanamke ni hewa inayojaza mazingira ya familia; kama ambavyo mnatumia hewa kupumua katika mazingira, ikiwa hakuna hewa, kupumua hakuwezekani. Mwanamke wa familia ni sawa na pumzi katika mazingira haya.” [3]

Jambo la msingi katika ufafanuzi huu linapatikana katika maana ya neno “Qahramānah.” Kiongozi Shahidi anaonya kwamba “qahramān” katika lugha ya Kiarabu humaanisha msimamizi, wakala au mtumishi, si shujaa; yaani mwanamke ni msimamizi wa nyumba, si mtumishi wake. Nyumba huendeshwa kwa usimamizi wa mwanamke, si kwa kazi anayolazimishwa kufanya. Anaorodhesha “kuepuka kumlazimisha mwanamke kufanya kazi za nyumbani,” “mume kusaidia katika changamoto zinazotokana na kuzaa watoto,” na “kufungua njia ya maendeleo ya kielimu na kikazi” kuwa miongoni mwa haki za msingi za wanawake [4].

Mapenzi; Haki Kubwa Kuliko Chakula

Kiongozi Shahidi anasema kwa uwazi: “Ndani ya nyumba, haki muhimu zaidi ambayo mwanamke wa nyumba anayo ni mapenzi. Hitaji lake muhimu zaidi na haki yake muhimu zaidi ni mapenzi.” [5]

Kwa kurejea riwaya, anasisitiza kwamba wanaume wanapaswa kutamka mapenzi yao kwa maneno na kuyaonyesha. Haki nyingine kubwa ni “kutokuwepo kwa ukatili”; huku akieleza kwamba utamaduni wa Magharibi ulioharibika umejaa matukio ya ukatili wa wanaume dhidi ya wanawake [6].

Qur’ani; Aya Tatu, Nguzo Tatu

Qur’ani Tukufu haijaitambulisha familia kama mkataba mkavu wa kijamii, bali imeitambulisha kama uhusiano wa kiroho na mtakatifu. Aya tatu zifuatazo zinaeleza nguzo kuu za msingi huu [7]:

Aya ya Kwanza — Utulivu na Mapenzi:

“Na miongoni mwa Ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu kwao, na akaweka baina yenu mapenzi na rehema. Hakika katika hayo zimo Ishara kwa watu wanaofikiri.” [8]

Aya ya Pili — Vazi la Kila Mmoja:

“Wao ni vazi kwenu, na ninyi ni vazi kwao.” [9]

Aya hii inaeleza uhusiano wa mume na mke kuwa ni uhusiano ambao kila mmoja ni kinga, heshima na chanzo cha utulivu kwa mwenzake; wala si uhusiano wa kutawaliwa au kutawala kwa mabavu.

Aya ya Tatu — Uangalizi Wenye Uwajibikaji:

“Wanaume ni wasimamizi wa wanawake, kwa sababu Mwenyezi Mungu amewapa baadhi yao ubora juu ya wengine, na kwa sababu wanatumia mali zao kuwahudumia.” [10]

Qiwāmah katika aya hii ni wajibu wa kuhakikisha usalama, ustawi na msaada wa kihisia, wala si ruhusa ya kutawala kwa mabavu.

Mfano wa Tatu; Si wa Mashariki Wala wa Magharibi

Kiongozi Shahidi, kwa kuwasilisha “mfano wa tatu wa mwanamke Muislamu” [11], ameainisha njia ya kati na ya kipekee: si mfano wa Mashariki unaomweka mwanamke pembeni, wala si mfano wa Magharibi unaomgeuza kuwa chombo cha kingono na kiuchumi.

Katika mfano huu, mwanamke anaweza kwa wakati mmoja kuwa mke, mama, msomi, mshiriki wa shughuli za kijamii na kiuchumi, bila kudhoofisha heshima yake na nafasi yake ya msingi katika familia.

Kwa mtazamo wa Uislamu, uwanja wa shughuli za kielimu, kiuchumi na kisiasa kwa wanawake uko wazi kabisa, na hakuna mtu mwenye haki ya kumzuia mwanamke kushiriki katika nyanja hizi kwa kutumia dini kama kisingizio [12].

Familia katika fikra za Kiongozi Shahidi si “mradi” unaowekwa sambamba na miradi mingine ya ustaarabu; bali ni mwanzo na msingi wa miradi yote ya ustaarabu.

Mwanamke katika mfumo huu si mfanyakazi wa nyumbani, si chombo cha uzalishaji, wala si kiumbe kilichowekwa pembeni; bali ni hewa ya kupumua, msimamizi wa nyumba na mhimili wa utulivu.

Iwapo nguzo hizi — mapenzi, upendo, heshima na haki — zitasimama imara katika nyumba, jamii nayo itasimama juu ya msingi huo huo.

Marejeo:

[1] Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi, hotuba katika mkutano na makundi mbalimbali ya wanawake, 14/10/1401.

[2] Shahra News, “Uchunguzi wa Urithi wa Kifikra wa Kiongozi Shahidi Kuhusu Familia na Nafasi ya Mwanamke,” 15 Tir 1405.

[3] Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi, hotuba katika mkutano na maelfu ya wanawake na wasichana, 12/09/1404, sehemu ya “Raihana”.

[4] Shirika la Habari la Mizan, “Kuelewa Raihana kwa Lugha ya Kiongozi Shahidi; Mwanamke, Hewa ya Kupumua ya Familia,” 6 Tir 1405.

[5] Khabar Online, “Umama na Uke; Nafasi Nyeti na Yenye Kuunda Mustakabali katika Familia,” 16 Shahrivar 1405.

[6] Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi, hotuba katika mkutano na maelfu ya wanawake na wasichana, 12/09/1404, sehemu ya “Raihana”.

[7] Nahzat, “Aya 10 Zilizochaguliwa za Qur’ani Kuhusu Mahusiano Yenye Afya Katika Familia,” 1403.

[8] Suratul-Rum, Aya ya 21.

[9] Suratul-Baqarah, Aya ya 187.

[10] Suratun-Nisa, Aya ya 34.

[11] Shahrara News, “Mfano wa Tatu wa Mwanamke Muislamu; Jibu kwa Vita vya Kistaarabu,” 4 Azar 1404.

[12] Shirika la Habari la Mizan, “Kuelewa Raihana kwa Lugha ya Kiongozi Shahidi; Mwanamke, Hewa ya Kupumua ya Familia,” 6 Tir 1405.

Firuzeh Deldari

(Mtafiti, mwanaharakati wa vyombo vya habari na anga za mtandaoni)