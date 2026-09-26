Kashkavi: Iran haijatengwa; Marekani inakabiliana na changamoto katika jumuiya ya kimataifa

Hassan Kashkavi katika mahojiano, kuhusu ujumbe wa hatua ya hivi karibuni ya Urusi na China ya kutumia kura ya turufu dhidi ya rasimu ya azimio la Marekani katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuongeza muda wa Kamati ya Vikwazo dhidi ya Iran, alisema: Hatua hii ilikuwa ya thamani sana, na usimama imara wa Urusi na China katika mwaka mmoja uliopita kuhusu misimamo waliyoichukua unastahili pongezi. Urusi na China karibu mwaka mmoja uliopita walitangaza kwamba kipindi cha snapback kimekwisha na walisimama imara katika msimamo huo.

Msemaji wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Nje ya Baraza la Ushauri la Kiislamu alisisitiza: Uchambuzi fulani ndani ya nchi ulikuwa msingi kwamba Urusi na China hawatakuwa pamoja na Iran hadi mwisho na hatimaye watarudi nyuma kutoka misimamo yao, lakini uchambuzi huu kuhusu Urusi na China ulikuwa si sahihi.

Alisema: Usimama imara wa nchi hizi mbili katika suala hili ulionyesha kwamba uchambuzi huo haukuwa sahihi na wamesimama imara katika misimamo yao katika suala hili.

Kashkavi akirejelea uchambuzi fulani kuhusu kutengwa kwa Iran katika jumuiya ya kimataifa, alisema: Hata uchambuzi unaosema kwamba Iran imetengwa katika jumuiya ya kimataifa pia si sahihi. Wengine wanasema Iran inapaswa kufanya kazi na dunia, lakini matukio matatu yameonyesha kwamba Iran haijatengwa, na hata inaweza kusemwa kwamba Marekani inakabiliana na changamoto ya kutengwa katika jumuiya ya kimataifa.

Aliendelea: Tukio la kwanza lilikuwa suala la uanachama wa Iran katika Mkutano Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki. Licha ya upinzani wa Marekani, wanachama wa Shirika walipiga kura na Iran ikawa mwanachama wa Mkutano Mkuu wa Shirika la Nishati ya Atomiki.

Msemaji wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Nje ya Bunge alichukulia kura ya turufu ya Urusi na China dhidi ya rasimu ya azimio la Marekani kama tukio la pili na akasema: Tukio la pili lilikuwa kura hii ya turufu dhidi ya azimio la Marekani ambayo ilionyesha kwamba katika masuala muhimu ya kimataifa kuna nchi ambazo hazifuati sera za Marekani.

Kashkavi aliongeza: Tukio la tatu lilikuwa kwamba hali ilifikia mahali ambapo Marekani yenyewe ilihisi kutengwa katika Baraza la Haki za Binadamu na ikatoka humo.

Alibainisha: Nashangaa kwamba wengine wanasema Iran inapaswa kufanya kazi na jumuiya ya kimataifa na dunia, wakati wanapomaanisha dunia wanamaanisha Ulaya na Marekani tu. Jumuiya ya kimataifa haikomei kwa Ulaya na Marekani, na nchi mbalimbali zina jukumu katika milinganyo ya kimataifa.

Kashkavi aliendelea: Ulaya na Marekani zilishindwa katika suala la snapback, na hii ilikuwa kwa sababu ya usimama imara wa Urusi na China.

Msemaji wa Kamati ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Nje ya Bunge aliendelea kusema: Inawezekana mtu akasema hatua hii ilikuwa kwa sababu ya maslahi yao wenyewe ya Urusi na China. Ni hivyo kila mahali; yule aliyeWasilisha azimio dhidi yetu, pengine alizingatia maslahi yake mwenyewe, na yule aliyeitumia kura ya turufu, alizingatia maslahi yake mwenyewe. Kwa hiyo, katika mahusiano ya kimataifa ni kawaida kwamba nchi zizingatie maslahi yao, na hili hakipingani na ushirikiano na mwingiliano kati ya nchi.

Kashkavi alisisitiza: Iran haijatengwa kamwe katika taasisi za kimataifa. Tunapaswa kuendelea na diplomasia yetu na kudumisha uwepo wetu mkubwa katika uwanja wa diplomasia.