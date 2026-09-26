Fidan: Tulijadili na Marekani na Iran kuhusu jinsi ya kuzuia kuenea kwa vita

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la Russia Today, Hakan Fidan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki leo Jumamosi alitangaza: Wakati wa mkutano wa Rais Erdogan na Trump, suala la Gaza na maendeleo ya hivi karibuni kuhusu mvutano unaozunguka Iran yalijadiliwa na kuchunguzwa.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki aliendelea: Ukosefu wa haki na mauaji yanayofanywa na (utawala wa) Israeli hayatabaki bila jibu kama zamani. Kutokana na juhudi za kidiplomasia zilizofanywa, ukandamizaji na mauaji ya Israeli hayatabaki bila matokeo; kwa maneno mengine, Israeli sasa inapaswa kulipa gharama kubwa sana kwa kila hatua inayochukua. Kutengwa huku, kunakohusisha kukabiliana na matokeo ya kisheria kupitia taasisi kama Mahakama ya Kimataifa ya Haki na Mahakama ya Kimataifa ya Jinai, kunamaanisha kwamba Israeli imekabiliana na hali ambayo haijazoea hapo awali na haijawahi kukabiliana nayo.

Hakan Fidan alisema: Tulijadili «Mkataba wa Maka»; vitisho vya kijeshi vinaelekea Saudi Arabia, na suala hili pia lilishughulikiwa. Kipaumbele kinapaswa kuwa kuendeleza juhudi kupitia njia za kidiplomasia, kuepuka mazingira ya migogoro na kuzuia kutokea tena kwa vita.

Aliongeza: Tulijadili na wenzetu wa Marekani na Iran kuhusu jinsi ya kuzuia kuenea kwa vita katika eneo hilo.