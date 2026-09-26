Tishio la al-Kaabi la kufanya sit-in katika viwanja vya ndege vya Iraq; safari za ndege na Iran zirejeshwe katika hali ya kawaida

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Mayadeen, Akram al-Kaabi, Katibu Mkuu wa harakati ya Nujaba ya Iraq alisisitiza kwamba ikiwa suala la kusimamishwa kwa safari za ndege za Iran kwenda Iraq halitatuliwa, viwanja vya ndege vya nchi hii vitashuhudia kufanyika kwa sit-in kwa ajili ya kufuta uamuzi huu wa Marekani.

Aliongeza: Hatukubali kuchukua sera ya viwango viwili kuhusu ukuu wa Iraq na utawala wa Marekani juu ya nchi hii. Msimamo wa makundi ya kisiasa na kujisalimisha mbele ya kuzingirwa kwa taifa la Kiislamu na mtiririko wa kijinai ni jambo la kusikitisha.

Hapo awali pia Adil Abdul-Mahdi kwenye ukurasa wake wa kibinafsi aliandika: Kufunga viwanja vya ndege vya Iraq kwa safari za ndege za Iran ni kosa kubwa na kurudi nyuma kutoka kwa ukuu wa kitaifa.

Aliongeza: Kufunga viwanja vya ndege vya Iraq kwa jirani yetu, mshirika na rafiki yetu, ni kosa kubwa na kurudi nyuma kutoka kwa ukuu wa kitaifa na kutoa dhabihu maslahi na mustakabali wetu wa kitaifa.

Waziri Mkuu wa zamani wa Iraq pia alisema: Kupitia upya uamuzi ni bora kuliko kushikilia kosa.