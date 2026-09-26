Maandamano ya Wairaki kupinga vizuizi vya safari za ndege za Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Mayadeen, wakazi wa mkoa wa Basra na Baghdad leo jioni kwa kufanya mikusanyiko ya watu walipinga maamuzi yanayohusiana na kizuizi cha safari za ndege kati ya Iraq na Iran.

Waandaaji wa mikusanyiko hii walielezea hatua za hivi karibuni kama zinazolingana na matakwa ya Marekani na katika mstari wa vikwazo vya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na waliitaka serikali ya Iraq kupinga maamuzi haya.

Maandamano haya yameongezeka wakati baadhi ya watu wa kisiasa wa Iraq pia wamejitokeza kuhusu vizuizi hivi.

Katika muktadha huu, wabunge wa baraza la Basra wakati wa kutangaza kuanza kwa mchakato wa kukusanya sahihi kwa ajili ya kufanya kikao cha dharura katika bunge, walitaka uwepo wa Waziri Mkuu, Waziri wa Uchukuzi na Mkuu wa Shirika la Usafiri wa Anga wa Kiraia.

Umati wa waandamanaji uliopo katikati ya Baghdad pia ulipiga kelele: «Kama hamwezi kufika Mosul, mwacheni apigane nasi!» Umati katikati ya Baghdad katika mkutano na kauli mbiu kama «Hapana, hapana kwa kuzingirwa!» ulikataa marufuku ya safari za ndege na Jamhuri ya Kiislamu na ulilaani maamuzi ya serikali yanayolingana na shinikizo la Marekani.